Бывший председатель Хатлонской области Давлатшох Гулмахмадзода в ближайшее время обязан сложить с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, сообщил «АП» источник в парламенте страны.

Давлатшох Гулмахмадзода 14 января постановлением правительства Таджикистана был назначен главой Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана, и согласно нормам законов страны, он не может занимать депутатское кресло любого ранга.

Гулмахмадзода, возглавлявший Хатлонскую область Таджикистана в течение последних пяти лет, 14 января указом президента был освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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