В конце декабря Генассамблея ООН единодушно приняла очередную инициативу Таджикистана в сфере воды: республика в соавторстве с 190 странами выдвинула проект резолюции «Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода реализации Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Данная, уже четвертая по счету, водная инициатива Таджикистана официально стартовала 22 марта прошлого года в Международный день водных ресурсов. Запуск этой инициативы означает создание на всех уровнях необходимых предпосылок для достижения Целей устойчивого развития по водным ресурсам.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего последнего обращения к парламенту сообщил, что принятая в декабре резолюция регламентирует ход среднесрочного рассмотрения Десятилетия и предусматривает проведение двух важных глобальных мероприятий.

Первое - проведение Конференции ООН по Среднесрочному всеобъемлющему обзору хода реализации Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

И второе - проведение в марте 2021 года Мероприятия высокого уровня Генассамблеи ООН по содействию достижению целей и исполнению задач, связанных с водной сферой.

«Таким образом, благодаря нашим усилиям тематика водных ресурсов прочно закрепилась в повестке дня ООН, и впервые, после более сорока лет с момента работы первой Конференции Организации по водной сфере – её Генеральный секретарь созывает Мероприятие высокого уровня в рамках ООН по вопросам водных ресурсов. Исходя из этого, как стороне, инициировавшей постановку водных вопросов на глобальном уровне, нам необходимо систематически способствовать последовательной практической реализации целей и задач нового Десятилетия», - сказал президент.

Таджикистан по запасам водных ресурсов занимает одно из лидирующих позиций не только в Центральной Азии, но и во всём мире.

Недоступная вода

Президент в своем послании также отметил, что Таджикистан обладает громадными водными запасами, однако обеспечение населения сельской местности качественной питьевой водой желает серьезного улучшения.

По его словам, на данный момент в сотрудничестве с международными партнерами осуществляются 17 государственных инвестиционных проектов в области водоснабжения населения общим размером 2,4 миллиарда сомони (свыше $250 млн.), 50% из которых на сегодняшний день освоены.

Если говорить о текущем состоянии сектора водоснабжения в целом, порядка 58% населения республики не имеют доступа к централизованному водоснабжению. А для более 20% населения основным источником питьевой воды являются ирригационные каналы, которые с точки зрения санитарных норм не являются безопасными, так как не очищаются от вредоносных организмов. Вода по этим источникам поступает открытым способом через грязные канавы.

В некоторых местностях используют артезианскую воду, которая намного безопаснее грязной воды из колхозных арыков. Однако бурить артезианские скважины могут позволить себе не все: стоимость одной такой скважины в зависимости от её глубины составляет от $5 тыс. до $10 тыс.

Некоторые жители страны всё еще зависимы от привозной воды.

Не хватает денег

Эксперты отмечают, что во время Советского Союза почти вся республика была обеспечена водной инфраструктурой. Однако за годы независимости большая её часть пришла в негодность. «Для полного восстановления инфраструктуры необходимы миллиарды долларов. Таких денег естественно у нас нет, и, соответственно, нужно найти внешние инвестиции. Но правительство должно обеспечить хотя бы треть от общей требуемой суммы», - сказал «АП» экономист Солех Хамидов.

Он добавил, что в республике существуют более четырех тысяч населенных пунктов, и в двух тысяч из них нужно будет усиленно работать над улучшением водоснабжения.

Количество ледников в республике достигает 14509 с общей площадью оледенения 11146 км2 . Суммарный запас льда в ледниках составляет около 845 км3, что в 13 раз превышает годовой сток всех рек страны.

В стране существует около 800 систем водоснабжения, из которых, по словам специалистов, порядка 70% находятся в ветхом состоянии. Качество же воды в таких сетях не соответствует санитарным нормам.

В государственном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство» говорят, что для полного восстановления системы необходимо $2 млрд. К таким заключениям пришли специалисты отрасли после проведения в начале текущего десятилетия исследования системы водоснабжения.

Тогда планировали до 2025 года полностью восстановить систему. Однако через несколько лет в ЖКХ признали, что при существующем финансировании эти планы можно реализовать только по истечению почти века. Ежегодное бюджетное финансирование отрасли составляет не более $20 млн.

Денег стало больше, что дальше…

Нехватка собственных средств вынуждает правительство обратиться за помощью к международным финансовым институтам, чтобы как-то поддерживать отрасль. В настоящее время строительство водопроводных сетей по стране осуществляется за счет доноров. Наиболее масштабную помощь оказывают Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк, гуманитарные организации из некоторых стран, а также Фонд Ага-Хана.

Наряду с безвозмездной помощью республика привлекает на развитие отрасли кредиты международных финансовых институтов. К примеру, у ЕБРР получили кредит в размере $35 млн.

Ранее руководство отрасли сказало, что предлагали правительству создать Фонд развития ЖКХ, чтобы привлечь туда средства международных финансовых институтов.

«Однако министерство финансов отказалось от этих средств, так как в их структуре наряду с грантом также находился кредит», - отмечал на одной из пресс-конференций бывший глава ЖКХ Алимурод Исломзода.

В ЖКХ также жаловались, что тарифы на воду слишком низкие, и это не позволяет даже обслуживать привлеченные кредиты, не говоря уже о развитии системы.

По территории Таджикистана протекают 947 рек, общая длина которых превышает 28500 км. На территории Таджикистана формируется свыше 80% стока реки Амударья и 1% стока реки Сырдарья. В целом это составляет 64 км3 в год, что равнозначно 55,4% от общего стока бассейна Аральского моря.

В предприятии летом прошлого года отмечали, что себестоимость 1 кубометра питьевой воды составляет 2,65 сомони, для населения в регионах вода предлагается по тарифу 0,91 за кубометр. В начале осени минувшего года тарифы на воду резко выросли. После этого жители столицы платят за каждый кубометр воды 1,73 сомони (повышение в три раза), а в регионах платят от 1,02 до 1,32 сомони в зависимости от коэффициента.

Также значительно увеличились расходы госбюджета на сферу ЖКХ: в нынешнем году на эту сферу будет направлено более 968 миллионов сомони, что в 14 раз больше по сравнению с 2018 годом. В прошлом году из бюджета на сферу ЖКХ было направлено всего около 70 миллионов сомони.

Остается только надеяться, что эти изменения помогут улучшить доступ к чистой питьевой воде.

Между тем…

…Согласно проведенному в прошлом году структурами ООН исследованию, Таджикистан по уровню водоснабжения, устойчивому доступу к улучшенным источникам питьевой воды занимает 156 место из 177 стран мира.

С 57,5-процентным доступом среди постсоветских стран и СНГ республика занимает последнее место…

В стране насчитывается около 1300 озёр общей площадью 705 км2. В озёрах Таджикистана содержится более 46,3 км3 воды, из которых 20 км3 являются пресными. В Таджикистане имеется 9 эксплуатируемых водохранилищ общей площадью водного зеркала 664 км2. Полный объём водохранилищ составляет 15,344 км3.

Из постсоветских стран стопроцентную обеспеченность питьевой водой имеют жители Эстонии, Латвии, Литвы. Из стран СНГ – население Беларуси. Обеспеченность России составляет 97-98% населения.

Обеспеченность питьевой водой в странах Центральной Азии примерно равна 75-76% населения. В том числе: Казахстан - более 86% населения, Узбекистан - 82%, Кыргызстан - 77%, Туркменистан – более 72%, Таджикистан – только 57,5% населения (в 2005 году было 59%). Остальная часть населения стран ЦА по-прежнему пользуется неулучшенными источниками питьевой воды, включая незащищенные родники и открытые водоемы.

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