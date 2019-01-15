АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- В Дохе, Катар, стартует турнир «Четырех наций» по футболу. В нем примет участие олимпийская сборная Таджикистана (U-23). Стартовый матч 15 января против сверстников из Ирана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –15 ЯНВАРЯ

1941 – В Горном Бадахшане близ областного центра – города Хорога сдана в эксплуатацию Хорогская ГЭС.

1962 – В СССР на полигоне под Семипалатинском (Восточный Казахстан) произведен первый подземный ядерный взрыв.

2002 – В столице РТ открылось посольство Японии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ЯНВАРЯ

1962 – Родился Давлатов Нусратулло Мукимович, председатель Налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Пасмурно, осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области – Переменная облачность, ночью в отдельных районах осадки (дождь, снег), днем без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью и днем 0-5 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 18-23 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО ночью 28-33 мороза, днем 12-17 мороза.

По районам республиканского подчинения – Пасмурно, в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 8-13 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 12 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе – Пасмурно, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Пасмурно, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 мороза, днем 6-8 мороза.