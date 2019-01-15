Экономисты Всемирного банка прогнозируют, что в ближайшие три года среднегодовой рост в Таджикистане будет на уровне около 6%. Тем не менее, отмечают они, сохраняется уязвимость страны перед внешними и внутренними факторами.

Краткосрочные и среднесрочные перспективы Таджикистана указывают на положительную динамику. Рост экономики России, повышение цен на основные экспортные товары (хлопок и алюминий), рост регионального сотрудничества способны и будут поддерживать внешние поступления. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

Авторы доклада ожидают в 2019-2020 годы средний рост экономики республики на уровне около 6%.

В то же время они предупреждают, что структура экономики страны остается в высшей степени подверженной внешним и внутренним факторам риска.

К внешним рискам экономисты Всемирного банка относят «потенциальную эскалацию торговой напряженности и повышение процентных ставок со стороны ведущих центральных банков», которые могут привести к сокращению денежных переводов, иностранных инвестиций и снижению цен экспортируемых республикой минеральных ресурсов.

К внутренним факторам уязвимости относятся недостаточное проведение структурных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, низкий уровень прозрачности в государственных предприятиях, а также нерешенные проблемы в банковском секторе.

Также в докладе отмечается, что риск подверженности страны долговому бремени остается высоким в связи с ростом государственного долга и дальнейшим увеличением нагрузки на расходные статьи в связи с необходимостью поддержки строительства Рогунской ГЭС.

«В целях того, чтобы повысить жизнеспособность экономики Таджикистана и обеспечить макроэкономическую стабильность, правительству страны необходимо будет ускорить темпы проведения реформ в сфере государственных финансов за счет повышения эффективности государственных расходов, качества собираемости налогов и содействия развитию динамичного частного сектора для обеспечения устойчивого экономического прогресса», - рекомендуют экономисты Всемирного банка.

Они считают жизненно важным внедрение единых «правил игры» для всех субъектов частного сектора, усовершенствование корпоративного управления убыточных государственных предприятий и инвестирование в человеческий капитал.

В докладе заключается, что преобразование страны в индустриально-инновационную экономику, согласно наилучшему долгосрочному сценарию, описанному в Национальной стратегии развития до 2030 года, невозможно без выведения усилий по реформированию на совершенно новый качественный уровень.

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