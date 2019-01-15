Экономисты Всемирного банка прогнозируют, что в ближайшие три года среднегодовой рост в Таджикистане будет на уровне около 6%. Тем не менее, отмечают они, сохраняется уязвимость страны перед внешними и внутренними факторами.
Краткосрочные и среднесрочные перспективы Таджикистана указывают на положительную динамику. Рост экономики России, повышение цен на основные экспортные товары (хлопок и алюминий), рост регионального сотрудничества способны и будут поддерживать внешние поступления. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.
Авторы доклада ожидают в 2019-2020 годы средний рост экономики республики на уровне около 6%.
В то же время они предупреждают, что структура экономики страны остается в высшей степени подверженной внешним и внутренним факторам риска.
К внешним рискам экономисты Всемирного банка относят «потенциальную эскалацию торговой напряженности и повышение процентных ставок со стороны ведущих центральных банков», которые могут привести к сокращению денежных переводов, иностранных инвестиций и снижению цен экспортируемых республикой минеральных ресурсов.
К внутренним факторам уязвимости относятся недостаточное проведение структурных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, низкий уровень прозрачности в государственных предприятиях, а также нерешенные проблемы в банковском секторе.
Также в докладе отмечается, что риск подверженности страны долговому бремени остается высоким в связи с ростом государственного долга и дальнейшим увеличением нагрузки на расходные статьи в связи с необходимостью поддержки строительства Рогунской ГЭС.
«В целях того, чтобы повысить жизнеспособность экономики Таджикистана и обеспечить макроэкономическую стабильность, правительству страны необходимо будет ускорить темпы проведения реформ в сфере государственных финансов за счет повышения эффективности государственных расходов, качества собираемости налогов и содействия развитию динамичного частного сектора для обеспечения устойчивого экономического прогресса», - рекомендуют экономисты Всемирного банка.
Они считают жизненно важным внедрение единых «правил игры» для всех субъектов частного сектора, усовершенствование корпоративного управления убыточных государственных предприятий и инвестирование в человеческий капитал.
В докладе заключается, что преобразование страны в индустриально-инновационную экономику, согласно наилучшему долгосрочному сценарию, описанному в Национальной стратегии развития до 2030 года, невозможно без выведения усилий по реформированию на совершенно новый качественный уровень.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как в Душанбе трудоустроили подростков с аутизмом
Первый в мире пластиковый парусник отправится в плавание
Жизнь на ходу: как работают таджикские дальнобойщики
«Красивые» автомобильные номера принесли узбекской казне свыше $12 млн.
При поддержке Tcell издан сборник музыки горного Таджикистана
«Заразительный пример»: узбекский журналист предложил поменять названия месяцев
Сотрудники КЧС в 2018 году спасли 150 человек
«Asian Express» запустит 300 микроавтобусов в районы Таджикистана
Deutsch Extra открывает зимний набор на курсы
«Орифона». В Душанбе презентовали новый альбом Далера Назарова
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
akmjrnxgk 10 часов назад
Про миф о ВВП РТ.
Официальные данные о ВВП России в 2018 г. 1.7%. Независимые эксперты утверждают о цифре в 1% . К примеру, в Испании ВВП в 2018 г. был 2.7%. Как известно, Испания далеко не топовая страна с безработицей в 25% и, т.к. её экономику не сравнить с РФ, то делайте выводы сами. А возможно ли «экономику» РТ сравнить с экономикой РФ, от которой , в буквальном смысле, питается значительная часть граждан РТ? Про ВВП Китая, ваще молчу. 90% Бизнеса В РТ работает в серую и в чёрную. Так что не надо тиражировать уже в сотый раз враньё про ВВП РТ. Сами-то верите?
Про бизнес.
В РТ ничего не делают, чтобы реально стимулировать развитие предпринимательства, поддержать производителей товаров и услуг, привлечь инвесторов и повысить конкурентоспособность. Правительству не выгодно развитие предпринимательства и невыгодно, чтобы народ был богатым, образованным и независимым, т.к. бедными и бесправными легче управлять. Отсюда и незащищённость от произволов власти в судах и прочее, о чём уже устали писать. В стране, гдё всё зависит от воли, воля отсутствует напрочь. В РТ думают, что за 2 года моратория для производства в стране приведёт к бурному расцветёту производства. Все улучшения в экономике происходят только на словах.
Взять пример Беларуси.
Для Беларуси установили нулевую ставку подоходного налога для физических лиц, получающих менее $500 в эквиваленте в месяц. Обоснование такого решения простое: увеличение потребления ~3,5 — 4 млн. белорусов даст экономике больше пользы, чем, если часть дохода этих людей забрать в бюджет и пустить на поддержку убыточных, неэффективных, тупиковых госпредприятий. Вторая мера — отменить все налоги, сборы и платежи с самозанятых, микро и малых предприятий, имеющих среднемесячный доход в $3000. Именно доход. И ещё запретить всех контрольным органам проверять такие коммерческие организации и юридические лица. Обоснование — вовлечение в коммерческую деятельность, в предпринимательство, как можно больше людей, поддержать предпринимателей в условиях надвигающегося очередного кризиса. Лучше деньги оставить на руках у тех людей, которые умеют или учатся их зарабатывать, чем отдавать их в руки распорядителей чужого, которые „сжигают“ их в топках государственной бюрократии, госпрограмм и просто поддержки номенклатурного бизнеса.
Хочешь поддержать экономику (сектор, район, инвесторов, кредиторов) — дай им низкие налоги, отмени импортные пошлины и НДС, запрети проверки, защити от проверяющих и контролёров(В РТ думают, что за 2 года моратория в стране бурно расцветёт производство), создай конкуренцию сертификатов и стандартов, дай землю в собственность или аренду, как минимум, на 50 лет, не суйся со своими валовыми показателями и номенклатурными хотелками в чужие бизнес планы, позволь решать споры и конфликты по стандартам международного права в честных судах — простой проверенный временем и десятками стран рецепт. Чтобы получить лучший результат для страны, такой режим необходимо распространить на всю страну и на весь бизнес. Производители не лучше и не хуже остальных предпринимателей. Если китайцам и прочим иностранцами дали большие льготы и преференции, то для уважающей своих граждан страны точно такой же режим нужно дать всем жителям РТ. И будем нам счастье.
А то читаешь АП и одно недоумение, чем занимаются высшие руководители. Парки, открытие, каких-то школ (обычное, рядовое явление, районного масштаба), клянчить и радоваться вечным кредитам, и «насылание» прокуратуры на самих себя, чтобы та проверила их честность. Смех, да и только.
-------------------------------------------
Вот уже и Китай освободил от подоходного налога все доходы ниже $750 в эквиваленте в месяц. Почему же в РТ нет подобных инициатив?