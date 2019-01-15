Вслед за таджикским журналистом Амруллохи Низомом, который накануне новогоднего праздника предложил поменять название месяцев, в соседнем Узбекистане инициатву перехватил журналист Асрор Мумин. Он в своей заметке от 2 января объявил, что названия месяцев, свойственные римскому летоисчислению, чужды традиционным узбекским национальным ценностям, поэтому они подлежат немедленной замене.
Как сообщает издание AsiaTerra, журналист вопрошает: «До каких пор, имея дело с римскими наименованиями месяцев, мы будем вспоминать римских императоров и их богов?... Названия месяцев, свойственные римскому летоисчислению, чужды традиционным узбекским национальным ценностям, поэтому они подлежат замене, с этим нельзя медлить».
Он предлагает заменить нынешние названия на следующие: январь – Ватан, февраль – Навои, март – Улугбек, апрель – Амир Темур, май – Хорезми, июнь – Зульфия, июль – Бухари, август – Ибн Сина, сентябрь – Беруни, октябрь – Фергани, ноябрь – Джалолиддин, декабрь – Авеста.
Напомним, что накануне Нового года таджикский журналист Амруллохи Низом выдвинул идею поменять названия месяцев в Таджикистане. На странице группы «Ахбор барои афкор/ Информация для размышления» в Фейсбуке он предложил новые названия месяцев: январь - Сосон, февраль - Сомон, март – Навруз, апрель — Нуъмон, май - Носир, июнь - Бохтар, июль - Ашкон, август – Бухара, сентябрь - Дониш, октябрь - Айни, ноябрь - Сино, декабрь – Ялдо.
В предлагаемых проектах календаря авторов из соседних республик имеются созвучия, например, Ибн Сино, только в Узбекистане этот месяц наступит в конце лета, а в Таджикистане в конце осени.
Однако предложения обоих авторов не вызвало особого энтузиазма у пользователей соцсетей.
Отметим, что покойный туркменский президент Сапармурад Ниязов в 2002 году ввел новый календарь, где все 12 месяцев и 7 дней недели были переименованы. Изменились и названия дней недели. К примеру, понедельник стал именоваться «Главный день» (Başgün), вторник - «Молодой день» (Ýaşgün), четверг – «праведный» (Sogapgün), а суббота означала «день Духа» (Ruhgün), - отмечает издание AsiaTerra.
Тогда январь стал «туркменбаши», февраль — «байдак» («месяц знамени»), март— «новруз», апрель — «гурбансолтан-эдже» ( в честь матери президента), май — «махтумкули» (в честь поэта-классика), июнь — «огуз» (в честь Огуз-хана — прародителя ветви тюрков — огузы, к которой относятся туркмены), июль — «горкут-ата» (герой туркменского эпоса), август — «альп арслан» (туркменский полководец), сентябрь — «рухнама» (книга Туркменбаши), октябрь — «гарашсыслык» («месяц независимости»), ноябрь — «санджар» (исторический деятель Туркменистана), декабрь — «битараплык» («месяц нейтралитета»).
С приходом к власти Гурбангулы Бердымухамедова, все эти новации были отменены. Туркмения вернулась к названиям месяцев из григорианского календаря и традиционным персидским названиям дней недели.
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Rashit10 часов назад
Оба дураки.
Уходя от "чуждых ценностей", не стоит впадать полное холуйство и дебилизм.
Я бы еще понял, если бы эти умники пошли по пути беларусов или украинцев - назвали месяцы нормальными словами, характеризующими каждую из двенадцати частей года, например:
апрель - Квітень (укр.), от слова квітка - цветок, т.е. время цветения
или
ноябрь - Лiстапад (беларус.), время листопада.
akmjrnxgk 10 часов назад
почему-то считается, что журналисты и артисты самые умные в природе люди. Их приглашают на всякие беседы по ТВ и тиражируются их мнения, как нечто необходимое для простых смертных. Врачи, учители, инженеры и прочая интеллегенция просто "блёкнут" на их уровне. Вот коллеги написали очередную чушь, видимо, внедрив которую, жить станет веселей и лучше.
джамал хабибуллоев11 часов назад
И что это нам даст мы что станем лучше жить клоунада какой-то