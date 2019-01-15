Вечером 13 января в Хороге произошла словесная перепалка между местными жителями и сотрудниками милиции, которая переросла в драку, сообщил «АП» пресс-секретарь МВД Умарджон Эмомали.

«Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в оскорбление и нападение со стороны местных жителей на сотрудника милиции, который находился на посту. Когда на сотрудника милиции нападают, он имеет право использовать травматическое оружие. Так и произошло в данном случае», - отметил он.

Пресс-секретарь отказался от других комментариев по данному поводу, отметив, что сейчас Генеральная прокуратура проводит расследование, и подробная информация может быть у них.

По последним данным, мужчина, который получил травму и считается основным зачинщиком конфликта, лежит в больнице. Никто не арестован.

На данный момент «АП» не удалось получить комментарии в Генеральной прокуратуре.

Между тем, пользователь Саидмансур Шоиков в закрытой группе Pamir News в Facebook написал, что столкновение произошло по причине того, что военный пикап не уступил дорогу машине, в которой ехали местные жители, хотя по правилам дорожного движения должен был пропустить машину.

«Но военные не последовали ПДД, начали оскорблять водителя», - отмечает Шоиков.

Как утверждает автор поста, омоновцы на автомобилях начали преследовать машину с местными, догнали их у перекрестка в центре города, где произошла перепалка, а затем стрельба.

кадр из видео

Это не первый инцидент со стрельбой в Хороге за время операции по разоружению региона, которая проводится с середины сентября. В ноябре командир ОМОНа республики генерал-майор Хуршеда Мухаммадзода обстрелял мирных граждан из травматического оружия, в результате чего два человека получили ранения.

После этого жители Хорога вышли на митинг с требованием очистить город от временных блок-постов, а в ГБАО отключили соцсети.

На днях власти снова заблокировали доступ в соцсети, опасаясь беспорядков после задержания Тохира Мамадбокирова, брата одного из неформальных лидеров региона Мамадбокира Мамадбокирова, известного как Бокир.

В момент задержания Тохиру Мамадбокирову предъявили обвинение в неподчинении законным требованиям сотрудников милиции.

Позже его родственникам сообщили, что он был задержан в рамках возбужденного в отношении него еще в 2014 году уголовного дела. Это дело было возбуждено по статье хулиганство УК РТ, и с этого времени он официально находился в розыске, сообщили тогда "АП" в МВД.

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