Для экономического развития таких стран, как Таджикистан, очень важна политическая стабильность и доступная инфраструктура. Об этом в интервью «АП» сказала доктор экономических наук, профессор японского Университета Кобе Мирзосаид Султонов.

По его словам, несмотря на негативное влияние нынешних международных политических и финансовых условий на экономику, страны Центральной Азии эволюционно развиваются.

«В частности, роль правительств в улучшении политической стабильности и мобилизации государственных инвестиций в строительстве важной инфраструктуры очень значительна», - сказал профессор.

Ученый отметил, что следующими шагами в экономическом развитии стран региона может стать дальнейшее улучшение условий для ведения бизнеса, для частного сектора.

«В частности, снижение налогов, ослабление контроля, улучшение финансовых услуг и государственной поддержки. Соответствующие условия ведения бизнеса увеличивают частные инвестиции. Увеличение частных инвестиций, в свою очередь, способствует росту занятости и доходов населения. Следовательно, увеличатся частные сбережения, инвестиции и расходы на образование, и экономика будет развиваться дальше», - пояснил он.

Все эти шаги, подчеркнул профессор, являются основными особенностями восточноазиатской модели экономического развития, которая обусловила успешное развитие многих азиатских стран, включая Японию.

Упомянутые особенности этой модели очень подходят для современной экономики Центральной Азии, особенно для экономики Таджикистана», - сказал он.

Мирзосаид Султонов отметил, что он как ученый, исследует современные международные макроэкономические и финансовые проблемы.

«Каждый год я посещаю международные конференции в разных странах мира, встречаюсь с учеными и делюсь важными результатами моих исследований. Для меня большая честь быть одним из представителей молодых ученых моей страны. Результаты моих исследований публикуются в качестве научных статей в международных научных журналах. Также сотрудничаю в качестве редактора и рецензента с несколькими международными экономическими журналами», - сказал он.

Профессор японского Университета подчеркнул, что в настоящее время преподает студентам и аспирантам такие дисциплины, как международная экономика, азиатская экономика, международное сотрудничество и отраслевые организации.

«Нас также регулярно приглашают читать лекции для представителей местных сообществ и японских фирм о тенденциях в международной экономике. Во время своих лекций я много рассказываю своим студентам об истории и нынешних условиях Таджикистана. В частности, о вкладе наших ученых в мировую науку и культуру. Я не только учу, но и многому учусь у японцев. Мы можем многому научиться у этой модернизированной нации», - отметил он.

По мнению Султонова, восточноазиатская модель экономического развития имеет много важных особенностей, которые могут быть полезны для дальнейшего экономического развития центрально-азиатского региона.

«В рамках научно-исследовательских программ университета мы часто посещаем разные страны мира, в частности страны Центральной Азии. Во время этих поездок я встречаюсь с молодыми учеными, преподавателями и студентами. Обмен информацией и опытом, привлечение молодого поколения к учебе и исследованиям является основной целью этих визитов. Каждый год, когда я посещаю свою родину, а также другие страны Центральной Азии, наблюдаю улучшение социальных и экономических условий», - заключил профессор.

Мирзосаид Султонов окончил в 2001 году Институт предпринимательства и сервиса в Таджикистане и получил квалификацию международного экономиста со знанием английского языка в области мировой экономики.

С 2001 по 2008 год работал научным сотрудником в Научно-исследовательском институте экономики Академии наук Таджикистана. Он исследовал экономические тенденции и проблемы переходного периода в республиках бывшего Советского Союза, включая страны Центральной Азии. Работая научным сотрудником в Научно-исследовательском институте экономики АНТ, Султонов сотрудничал с международным отделом Японской радиовещательной корпорации (Эн-Эйч-Кей), и в основном освещал экономические, политические и социальные проблемы стран Центральной Азии.

С 2008 года, будучи студентом-исследователем в Высшей школе экономики (Университет Кобе, Япония), он изучал проблему эффективности государственных расходов на здравоохранение и образование в развивающихся странах.

В апреле 2009 года Мирзосаид Султонов поступил в докторантуру Высшей школы экономики Университета Кобе.

В марте 2013 года ему была присуждена степень доктора экономических наук. В рамках своего научного исследования он изучал проблемы миграции, макроэкономического влияния денежных переводов трудовых мигрантов на экономику Таджикистана и современных тенденций в экономике стран СНГ, включая региональные экономические проблемы стран Центральной Азии.

С 2013 года по 2015 год работал научным сотрудником и преподавателем в японском Университете Кобе, а также и адъюнкт-лектором в университете Осака Гакуин.

В 2015 году Мирзосаида Султонова пригласили на работу в качестве преподавателя по международной экономике в университет Тохоку Коэки. В прошлом году ему присвоили звание профессора.

Наряду с преподавательской деятельностью Мирзосаид Султонов также занимается административными работами в японском университете. Возглавляет комитет по развитию университета, а с апреля 2018 года работает также заведующим кафедрой международных отношений.

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