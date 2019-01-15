Посол Таджикистана в Ираке Зубайдулло Зубайдзода провёл встречу с судьей и членом Верховного суда Ирака Хусом Абдукаримом Юсуфом, который является специальным представителем Верховного суда Ирака по расследованию дел женщин и детей из Таджикистана.

В ходе встречи были обсуждены пути и правовые вопросы, которые способствуют возвращению таджикских детей на Родину.

Представитель Верховного суда Ирака, выразив благодарность правительству за постоянное внимание судьбам таджикских женщин и детей, которые посредством заблудших мужей или родителей были отправлены на поля войн в Ирак и Сирию, подчеркнул готовность иракских судебных органов к тесному сотрудничеству с Посольством Республики Таджикистан с целью скорейшего возвращения на Родину таджикских детей, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Представители посольства Республики Таджикистан в здании Верховного суда уголовных расследований Ирака провели отдельные беседы с таджикскими матерями, а также ознакомились с условиями содержания их и детей в тюрьмах и приютах.

Посол Таджикистана также встретился с представителями ЮНИСЕФ в Ираке, чтобы обсудить состояние здоровья и улучшение условий жизни таджикских детей и будущее сотрудничество по их возвращению на родину.

Было решено, что сотрудничество и совместные инициативы по определению числа таджикских женщин и детей на территории Ирака продолжатся.

Ранее Зубайдулло Зубайдзода в интервью Радио Озоди заявил, что процесс возвращения таджикских детей из Ирака находится под контролем президента Эмомали Рахмона.

Тогда дипломат заявил, что в Ираке таджикских детей не больше ста. Планируется вернуть их на родину в течение полгода. Я вчера в Багдаде встретился с представителями Верховного суда Ирака и обсудил эту тему.

Дипломат тогда подчеркнул, что большинство таджикских детей в Ираке находятся в тюрьмах. Несколько детей содержатся в приюте. Среди них есть, в том числе годовалые малыши, которые абсолютно не виноваты в совершенных родителями преступлениях.

По словам дипломата , вернуть детей на родину очень трудно. Дело в том, что в иракских тюрьмах и приютах содержатся примерно 2,5 тыс. женщин и детей из более, чем ста стран мира. Среди условий возвращения – оплата крупного штрафа, покупка авиабилета и медицинское обследование детей…

Точная информация о том, сколько таджикских женщин содержатся в тюрьмах Ирака, отсутствует.

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