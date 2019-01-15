Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Сотрудники спецслужб проверяют все помещения и терминалы в Домодедово, Внуково и Шереметьево. Эвакуация людей из аэропортов пока не планируется.
В свою очередь "Интерфакс" передает, что сегодня также поступил анонимный звонок о минировании ТЦ "Охотный ряд".
Из крупного торгового комплекса вывели около 500 человек, все магазины и кафе тоже будут проверены.
""Комсомольская правда" отмечает, что в подавляющем большинстве случаев такие анонимные звонки о якобы заложенных в помещениях бомбах оказываются ложными. Так, около месяца назад неизвестные "заминировали" девять московских вокзалов. На графике движения поездов инцидент не сказался.
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