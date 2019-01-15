Мэрия Душанбе, начиная с 16 января, запрещает движение маршруток №33, которые курсировали по улице Негмата Карабаева. Впредь маршрутки №33 будут курсировать только по набережной реки Душанбинки.

Данное решение принято для устранения пробок, снижения потока движения транспорта на данной улице, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Ранее на улице Карабаева были запрещены движения маршруток №№2,19,52.

Таким образом, с данной улицы таджикской столицы маршрутки полностью исчезнут.

Однако по ней увеличится частота движения автобусов №2 (Пассажирский терминал «Шарк транс» - Пассажирский терминал «Южные ворота»), №18 (улица Гагарина-микрорайон Пахтакор), троллейбусов №4 (микрорайон Гульбутта-аэропорт) и №12 (микрорайон Гульбутта–ЦУМ).

На сегодняшний день проезд маршруток запрещен также на душанбинском проспекте Рудаки: по нему курсируют только автобусы, троллейбусы и такси.

В городе Душанбе сегодня осуществляет извоз пассажиров более 3,3 тыс. микроавтобусов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.