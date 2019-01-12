В 2018 году казахстанцы потратили свыше 4 млрд тенге ($10,7 млн) на покупку государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса — так называемых VIP-номеров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ), пишет Фергана.

Всего за год автовладельцы приобрели более 15 тысяч «красивых» номерных знаков. При этом автопарк страны, отметили в ассоциации, продолжает стареть. По данным АКАБ, почти две трети от общего числа регистраций с начала 2018 года составила техника старше 10 лет.

Официально продавать «красивые» номера начали в Казахстане с 2014 года. Любой такой номер можно приобрести через СпецЦон (специализированный центр обслуживания населения) для автовладельцев. Стоимость с 1 января 2019 года начинается от 137 тысяч тенге ($365) и доходит до 685 тысяч тенге ($1,8 тысячи), в зависимости от букв и цифр, которые будут отображаться на номере.