Вкуснейшие кулинарные изделия по очень доступным ценам можно найти в социальном кафе «Дар як замин», где готовят молодые люди с аутизмом.

Они проходили обучающие курсы в общественном объединении «Ирода», которое и организовало для своих студентов новые рабочие места.

«Многие из них имеют на руках аттестат об успешном завершении школы или колледжа, но ни один так и не смог после найти себе работу. Поэтому мы решили организовать специально для них не только кулинарные курсы, но и новые рабочие места», - рассказывает Лола Насриддинова, руководитель общественного объединения «Ирода».

Работают ребята здесь всего за полставки и зарабатывают в месяц 200 сомони. Оставшееся время они проводят на бесплатных обучающих курсах и мероприятиях «Ирода», поддерживающего в настоящее время 25 подростков с аутизмом.

Находится соцкафе в здании школы №72 по улице Мушфики, 109.

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