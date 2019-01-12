Согласно информации Центра по статистике и контролю заболеваний США каждый 59 ребёнок сегодня рождается с аутизмом; с этим можно справиться, если вовремя начать.

Руководитель Центра поддержки и развития детей и подростков с аутизмом и другими особенностями психического развития «Ирода» Лола Насриддинова рассказывает о внедрении новой современной программы обучения ребёнка в Таджикистане о том, каких внушительных результатов можно добиться с её помощью.

- Лола, в каком возрасте аутизм должен диагностироваться и лечиться, и в каком возрасте это происходит у нас?

- Чем раньше будет поставлен диагноз и начнется работа с ребенком, тем больших успехов мы сможем добиться. Желательно, чтобы это произошло до трех лет, потому что это самый важный период в жизни развития, когда у ребенка формируются основные навыки речевого и коммуникационного развития, мелкой и крупной моторики, понимание и умение устанавливать социальные отношения и взаимодействия.

Это уникальный период жизни, на протяжении которого силы развития могут быть использованы в целях предотвращения или минимизации появления нарушений или развития потенциальных вторичных состояний.

«На сегодняшний день по минимальным расчётам только в Душанбе насчитывается более 500 детей с диагнозом аутизм»

Другими словами, если нарушения несерьезные, ребенок может полностью или по большей части справиться с ними. После трех лет результаты, конечно, тоже будут, но не такие значительные. К тому же раннее выявление особенностей психического развития малыша может предотвратить осложнения.

Архив Лолы Насриддиновой

В конце прошлого года мы провели первый опрос, который нас очень порадовал. Оказалось, что 20 процентам детей с особенностями развития был поставлен диагноз уже с рождения, 38 процентам - с двух лет, 22 процентам - с трех лет и старше. Это колоссальные результаты по сравнению с предыдущими годами, когда нарушения в развитии ребенка начинали замечать только с четырех лет и старше.

- С чем это связано?

- Во-первых, родители стали более информированными с помощью интернета, во-вторых, врачи повысили уровень своих знаний о проблеме. В прошлом году, например, мы совместно с Минздравом провели тренинги по раннему выявлению нарушений развития в четырех городских центрах здоровья в Душанбе – №4, №6, №8 и №14.

На самом деле, поставить диагноз аутизм очень сложно и прежде, чем отправить ребенка в профилированные Центры помощи, врачи перестраховываются, ждут, а ребенок теряет драгоценное время. Мы же говорим, что если вы увидели задержку или нарушение в развитии, не нужно дожидаться постановки диагноза, перенаправляйте ребенка сразу в программы помощи.

Нужно понимать, что программы раннего вмешательства направлены не только на детей с аутизмом, но и в целом на детей, у которых наблюдается задержка в развитии.

По данным ВОЗ особенности психического развития возникают в среднем у каждого десятого ребенка. Они проявляются в раннем детстве, в период становления основных функций и могут влиять на повседневное функционирование ребенка, поэтому скорейшее вовлечение всей семьи в программы помощи сложно переоценить.

Ни клиник, ни лекарств

- Вы являетесь одним из инициаторов внедрения новой программы по лечению нарушений развития в условиях семьи. В чём она заключается?

- Давно доказано, что для ребенка важнее всего общение с родителями и близкими членами семьи. И не важно, обычный ли это ребенок или с особенностями развития. Тесный контакт с родителями влияет на развитие ребенка и формирование жизненного опыта. Именно эта идея лежит в основе всех продвинутых программ раннего вмешательства.

Архив Л. Насриддинова

Современная семейно-центрированная программа активно внедряется в стране на протяжении последних семи лет. В её основе лежит обучение ребенка не в клинических условиях и не у специалиста, а в естественной среде в окружении родителей и близких людей, которые используют игровые методы обучения и адаптацию окружающей развивающей среды для своих детей. Такие программы могут осуществляться как в центрах раннего вмешательства, так и на дому, как в группе детей, так и на индивидуальных сессиях. Именно этому мы сейчас обучаем родителей.

«Раннее вмешательство - это предоставление поддержки и ресурсов семьям детей младшего возраста членами неформальных и формальных сетей социальной поддержки, которые прямо и косвенно влияют на функционирование ребёнка, родителя и семьи».

Маленькие дети, у которых нарушено социальное взаимодействие и общение, как это бывает при аутизме, нуждаются в раннем поощрении развития навыков невербального взаимодействия и понимания социальных ключей, прежде чем развивать речь. Типично развивающийся ребенок учится общаться и познавать мир через игру и общение с взрослыми. Это принцип лежит в основе новых программ раннего развития и раннего вмешательства. Родители, первоочередные педагоги своего ребенка, учатся вовлекать ребенка во взаимодействие через непосредственные интересы ребенка, следуя его инициативе, но своевременно расширяя его потребности и навыки.

Родители, при поддержке специалистов, учат детей общаться и уметь вести себя в группе, что готовит малышей к дальнейшему включению в детские сады и делает их более самостоятельными.

И еще! Современное раннее детское вмешательство не предусматривает медикаментозного воздействия на организм малыша, если для этого нет серьезных показаний, например, эпилепсии, которой требуется медикаментозное воздействие. Доказательная методика раннего вмешательства практикует методы безмедикаментозного воздействия на проблемное или гиперактивное поведение, развитие социального общения и речи, улучшения навыков ежедневного функционирования.

Вам не должно быть стыдно, если ваш ребёнок - особенный

- Почему важно работать с родителями и вовлекать их в процесс?

- Родители должны понимать, что именно они являются ключевыми партнерами для работы со своими детьми с нарушениями в развитии. Очень часто родители считают, что только специалист должен работать с ребенком, а сами умывают руки по разным причинам. Кто-то считает, что не справится и боится брать на себя ответственность, кто-то доверяет лечение ребенка только профессионалам. Наша задача объяснить родителям, что процесс работы с ребенком должен происходить постоянно, 24 часа в сутки в привычных для него условиях.

ОО «Ирода» и её региональные партнёры инициировали создание национальной сети Раннего Развития и Раннего Вмешательства «Ранний старт», членами которой могут стать все общественные и государственные организации, практикующие работу в раннем вмешательстве, осуществляющих программы раннего детского развития и родительских программ. Первая встреча сети Раннего Развития состоится уже 25 января».

Еще мы стараемся объяснить родителям, что особенностей своего ребенка стесняться не нужно, как и стесняться показать это обществу.

Часто родители до последнего не используют инвалидные коляски, костыли или скажем карточки, при помощи которых дети могут изъясняться.

А не используют потому, что пытаются скрыть наличие проблемы от окружающих, тем самым подвергая ребенка страданиям. Я знаю семью, в которой муж запрещает супруге сажать ребенка в инвалидное кресло, иначе он откажется от них.

В этом случае, прежде, чем начать работу с ребенком, нужно подготовить самих родителей, которые должны понимать, что мир маленького ребенка – это интересный, завораживающий мир открытий и познаний, основа дальнейшего жизненного опыта и потенциала, который он сможет раскрыть, неважно с особенностями он или нет.

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