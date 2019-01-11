Шухрат Улфатов, пострадавший в результате обрушения подъезда в Магнитогорске, пришел в сознание после 11 дней комы, сообщили "АП" Бахтиёр Султонов, дядя Шухрата.

По его словам, Шухрат пришел в себя еще вечером 9 января, но родственников к нему не пускают до сих пор. "Зато вчера к нему пустили представителей консульства Таджикистана в Челябинской больнице", - сказал он.

"Позавчера вечером он пришёл в себя, его отключили от аппарата искусственного дыхания. Вчера он жестами поговорил с представителями консульства и общества таджиков, которые навестили его. Он спросил о своей семье, и они сказали ему, что с ними все в порядке", - отметил Султанов.

Он также сообщил, что врачи оценивают состояние Шухрата, как стабильное, но двигаться ему пока нельзя - теперь его лечением занимаются травматологи.

"У нас одна мысль - когда и как сказать Шухрату о смерти его жены и детей", - говорит Бахтиёр Султонов.

Напомним, в Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.

В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе Шухрат Улфатов. Он был прооперирован, ему удалили селезенку.

Спустя три дня под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела его жены - Раджабмо и троих их детей, позже они были доставлены на родину и преданы земле в кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области.

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