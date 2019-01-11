Радио «Озоди», в мае 2018 года 22-летняя жительница города Бохтара Заррина Неъматова стала мамой трех девочек и одного мальчика. Девочек назвали Хумоюн, Хумайра и Хуррия а мальчика – Хуснизар.

Мы прошлись по местным ЗАГСам и узнали о том, какие имена в прошлом году были самыми популярными у граждан республики.

По данным органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в 2018 году в Таджикистане наиболее популярными именами для новорожденных девочек и мальчиков были в основном арабские имена, которыми детей, до приобретения независимости республики, называли редко.

Мы вяснили, что в прошлом году самыми популярными именами для мальчиков стали Идрис, Имран, Мухаммад, Абубакр, Абдулла, Омар и Юсуф.

По словам таджикского писателя и филолога Мансура Суруша, все эти имена имеют арабские корни и происхождение и имеют прямое отношение к Исламу.

- Если до 90-х годов таджикистанцы большее предпочтение отдавали персидским именам, например, из книги царей «Шанаме» Фирдоуси - Сиявуш, Сухроб, Рустам, Фаридун, Тахмина, Гурдофарид, а также другим именам – Джамшед, Хуршед, Хушанг, Куруш, Лейла, Ширин, то сегодня отдают предпочтение арабским – мусульманским именам. Это связано с развитием религиозной грамотности, - говорит Суруш.

Для девочек самыми популярными в том году именами тоже стали арабские и древнееврейские: Марьям, Амина, Аиша, Асия, Ханифа, Фатима и Хабиба.

Самыми редкими именами в том году были мужские имена Анас, Абузар и Салмон, и женские - Сухайма и Жасмин вместо Сабрины и Ёсуман.

Впрочем, персидские имена таджикистанцы тоже выбирают: самые распространённые - Хайём, Сино, Хафиз, Шероз, Низом, Зебуниссо, Нозанин, Томирис и Нушин.

В 2016 году в закон республики «О государственной регистрации актов гражданского состояния», регулирующий порядок записи фамилий, имени и отчества, были внесены изменения.

Так, согласно поправкам, присвоение имен и их правильное написание в Таджикистане осуществляется «согласно культуре, национальным традициям и Реестру таджикских национальных имен», утвержденному правительством республики.

В 2017 году «Реестр национальных имен» был принят и в нем собрано более 3000 образцов.

В Комитете по языку и терминологии при правительстве в интервью «АП» отмечали, что выбор имени ребенка из составленного реестра не является обязательным.

«Граждане могут назвать своих детей именами в соответствиии с таджикской культурой и национальными традициями, которые не предусмотрены в Реестре. Запрещается лишь присвоение ребенку имени, чуждого таджикской национальной культуре», - говорил тогда представитель Комитета по языку.

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