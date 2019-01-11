Реализация каждого третьего государственного инвестиционного проекта в Таджикистане финансируется полностью со стороны доноров на безвозмездной основе.

В настоящий момент в республике реализуются 69 таких проектов на общую сумму 30,5 млрд. сомони или $3,23 млрд., сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом.

Среди них 23 грантовых проекта, 12 кредитных и 34 проекта со смешанным финансированием.

С начала реализации этих проектов до 1 января этого года освоена половина суммы от общего объема этих проектов – 15,5 млрд. сомони ($1,64 млрд.).

В частности, в прошлом году освоено 3,9 млрд. сомони ($418,6 млн.), что составляет 96% запланированного объема.

Реализуемые проекты финансируются Азиатским банком развития ($743 млн.), Всемирным банком ($594 млн.), Эксимбанком Китая ($467 млн.), Европейским банком реконструкции и развития ($403 млн.), Исламским банком развития ($148,6 млн.) и другими.

За счет этих инвестиций осуществляются 9 проектов в сфере образования и социальной защиты населения, 23 проекта в сельском хозяйстве и ирригации, 11 проектов в сфере энергетики, 16 проектов в транспортной отрасли, а также проекты в других отраслях.

На подходе еще $777 млн.

Правительство Таджикистана для реализации инвестиционных проектов в ближайшие три года планирует привлечь около $777 млн. Эти средства будут привлекаться в рамках Программы государственных внешних заимствований на 2019-2021 годы.

Так, в 2019 году намечено привлечение $261,8 млн., в 2020 году - $255,9 млн. и в 2021 году - $258,6 млн.

Заемщиком по этим кредитам выступает правительство, однако фактическое обслуживание и возврат средств будет осуществляться хозяйствующими субъектами страны.

В качестве главных бенефициаров Программы в ближайшие три года рассматриваются Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Исламский банк развития и Азиатский банк развития.

Правительство ожидает участие ЕБРР в финансировании 17 проектов на общую сумму около $177 млн.

Между тем, ЕБРР рассматривает предоставление почти $75 млн. для реализации 24 проектов, Всемирный банк планирует выделить свыше $135 млн., а АБР – более $70 млн.

Также ожидается финансирование государственных инвестиционных проектов от Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда развития, Экспортно-импортного банка Китая, Европейского инвестиционного банка и других доноров.

Условия

Все вышеуказанные финансовые институты предоставляют Таджикистану льготные кредиты.

Кредиты Всемирного банка, АБР, ИБР, ОПЕК, Кувейтского фонда развития, Саудовского фонда развития, Фонда Абу-Даби и Европейского инвестиционного банка предоставляются на долгосрочный период (20-40 лет), процентные ставки составляют от 0,75 до 2 процентов годовых, льготный период по возврату основной суммы долга варьируется от 4 до 10 лет.

Кредиты Эксимбанка Китая предоставлены на 20 и 25 лет, процентная ставка составляет от 1,5 до 2 процентов годовых, льготный период по возврату основной суммы долга от 9 до 11 лет.

Процентная ставка по кредитам ЕБРР составляет Libor+1 процент, и наряду с ними выделяются грантовые средства.

Внешний долг

Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 октября 2018 года составил $2 млрд. 873,8 млн.

В структуре внешнего долга около 95% составляют средства, привлеченные для нужд правительства страны.

Размер непосредственного государственного долга, что обеспечивает выполнение услуг правительства, на 1 октября этого года составил $2 млрд. 727,3 млн.

Основным внешним кредитором Таджикистана остается Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.

Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.

Также имеются задолженности перед Всемирным банком, АБР, ИБР, Саудовским фондом развития, Кувейтским фондом развития, Антикризисным фондом ЕврАзЭС, Францией, Германией, ЕБРР, Европейским инвестиционным фондом, Фондом развития Абу-Даби.

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