УГАИ МВД республики обратилось в «Таджикстандарт» с предложением ввести в обращение новые госномера транспорта с тремя цифрами. Госавтоинспекция объясняет это решение нехваткой прежних номеров, на которых обозначены четыре цифры.

Читатели «Азия-Плюс» утверждают, что менять номера нет необходимости, и рассказали, как обойтись без замены.

На сегодняшний день в стране действуют введённые в 2014 году образцы государственных регистрационных номеров автомашин, на которых обозначены четыре цифры. По информации УГАИ на сайте МВД Таджикистана, сегодня таких регистрационных номеров уже не хватает.

Пока по данному вопросу решение не принято, УГАИ продолжает выдавать номера старого образца.

При этом УГАИ МВД Таджикистана заверяет, что если новые государственные регистрационные номера транспортных средств будут введены, «старые» отменены не будут.

Читатели «АП»: С нынешними номерами можно напечатать 4 млн. экземпляров

Между тем, читатели «Азия-Плюс» считают, что нет никакой необходимости вводить новые номера.

«Думаю, это чисто бизнес, - пишет читатель Лоик Миров. – Иначе как понять эти заявления? Если использовать 20 букв алфавита и четырехзначное число, можно получить примерно 4 миллиона номеров для каждого региона страны. Самое большое население в у нас в Хатлоне - 3 миллиона. Еще останутся 1 млн. лишних номеров. И это при том, что даже если у каждого (даже младенца) будет своя машина!».

Поддерживает Мирова и житель Душанбе Фирдавс.

«Более 1 млн. 200 тысяч госномеров автомашин можно получить, если использовать 20 букв алфавита и четырёхзначное число для 6 регионов страны. При этом меняя лишь одну букву в номере. Вот посчитайте: 9999 номеров умножить на 20 букв – это почти 200 тысяч. Умножим на 6 регионов, которые имеют свои отдельные номера (Душанбе – 01, Согд – 02, Хатлон – 03 и т.д.) – получится почти 1 млн. 200 тысяч. И это только если меняем одну букву! Между тем, по данным Минтранса РТ, общее количество автотранспортных средств по состоянию на 1 июля 2017 г., составляет 436 тысяч 444 единиц. Спрашивается – как при этом не хватает номеров?».

Свою версию увеличения количества существующих номеров предложил читатель Бахтиёр Шакиров.

«Одно не понятно, почему не добавить ещё по несколько ячеек с регионом, - пишет он. - То есть регион: - Душанбе 01, 10, 11 ..., РРП 07, 70, 77 ..., Хатлон 03, 30, 33 ..., Согд 02, 20, 22 ..., ГБАО 04, 40, 44 ..., и так далее. Скажем, в Москве сначала была серия региона 77, после окончания ячейки 77, начали открывать серии 97, 99, 177, 197, 199 и сейчас идёт серия 777. Мы можем пойти по тому же принципу. Всем ответственным за принятие столь сложного решения с госномерами хочу сказать - за мою казалось бы, гениальную но в то же время до ужаса простую идею, можно меня не благодарить. Считайте это моим вкладом в развитие общества».

По словам Бахтиёра Шакирова, советские госномера были сменены, так как они не были международными и были на кириллице, но замена нынешних номеров международного стандарта непонятна.

«Наше УГАИ уже неоднократно принимает решение сменить полностью образец госномера. Сначала всем говорят, что старые номера остаются в обиходе, а спустя год объявляют о срочной замене всех старых образцов на новые и устанавливается срок обязательной замены. Вследствие чего идёт ажиотаж на номера. А дальше по накатанной схеме, начинается переплата, чтоб не стоять в очередях простым смертным, а те люди, которые хотят иметь красивые номера, начинают снова покупать их дорого через аукцион или через знакомых».

За последние 22 года госномера на автомобилях менялись 4 раза

До 1996 года в Таджикистане на автомобилях были госномера советского стандарта. Затем появились госномера машин российского аналога. Единственным отличием было то, что в окошке региона вместо «RUS» и российского флага маленькими буквами было написано «РТ», а изображение флага отсутствовало.

В 2009 году на знаках появился флаг Таджикистана и автомобильный код «TJ», код региона перестал писаться в отдельном окне. Тогда буквы были меньше по размеру, чем цифры.

В 2014 году номерные знаки вновь изменились: размер букв стал равен размеру цифр.

В том же году ввели новые номерные знаки для автомобилей со вставленными выпуклыми чипами, установленными ниже триколора под надписью «TJ». Эти чипы имеют информацию об автомобиле и его владельце. Тогда «Таджикстандарт» включил их в реестр номерных знаков РТ.

Номера с чипами, как комментировали тогда нововведение в «Таджикстандарте», позволят предотвращать и своевременно выявлять нарушения ПДД проектом «Безопасный город».

Но, по словам анонимного источника в МВД страны, «вживление» в автономера чипов оказалось делом довольно затратным.

Для считывания номеров требовалось установить дополнительное оборудование на видеокамеры, а инспекторам выдавать мобильные считывающие устройства, что не было сделано в масштабах всей страны. Сейчас выдаваемые номерные знаки не имеют электронных чипов.

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