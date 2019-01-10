Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в преддверии Нового года на своей странице в Инстаграм написал, что исполнит мечту десяти своих поклонников. Он предложил пользователям сети написать письмо о своей мечте или подарке, который они хотят получить, и опубликовать сообщения под хештегом #ПисьмоХабибу. Спортсмену написали более 14 тысяч человек, среди которых было много наших соотечественников.

«У каждого из нас есть мечта, особенно у детей. Я с детства мечтал стать профессиональным спортсменом, благодаря упорному труду и постоянным тренировкам я этого достиг. В 2019 году я бы хотел осуществить мечты детей или приблизить их к исполнению желаемого», - написал Нурмагомедов в своем профиле Инстаграм накануне Нового года.

Для того, чтобы испытать удачу, пользователям нужно было написать спортсмену письмо с описанием своей мечты или подарка, который они хотят получить и опубликовать пост в своем профиле под хештегом #ПисьмоХабибу. Всего пользователи написали более 14 тысяч писем, из которых Хабиб десять.

Повезло пользователю Билалу, который попросил Хабиба отправить его на просмотр в Барселону: «Братишка, твою мечту, хоть ты и фанат Барселоны, а я Реала, придется осуществить (хотя и не в полном объеме)». Хабиб предложил автору письма посетить вместе матч Реал-Аякс и попробовать проявить себя во время тренировки.

Кроме того Хабиб исполнит просьбу 13-летнего Курбана, которому нужен аппарат откашливатель, мечту семилетнего футболиста Макара, который рассказал о том, что он мечтает, чтобы их команда выступала в одинаковой форме; восьмилетнему Аймену спортсмен пообещал подарить инвалидное кресло. А шестилетнего Ратмира, у которого двухсторонняя нейросенсорная глухота, Хабиб пообещал пригласить в свой новый клуб, который откроется в Москве этой весной, и в котором будет зал для особенных детей.

Еще боец решил исполнить мечту 26-летнего Александра из Караганды, который попросил Хабиба записать видео-обращение к его интернетовским друзьям и вдохновить их на победы (Хабиб обещал приехать в Караганду и встретиться с ними лично), отправить родителей двух обратившихся мальчиков в хадж, семнадцатилетнего Эжера на сбор в лагерь к своему отцу, а семилетнему Мураду подарить квадрокоптер.

«Я лично позвоню вам по видео-звонку, поговорим и организуем вам подарки от меня», - написал Хабиб.

Увы, среди счастливчиков, чьи мечты будут исполнены, таджикистанцев не оказалось. Хотя наши земляки – большие фанаты Нурмагомедова – написали ему сотни писем, вот несколько из них (орфография и пунктуация сохранены):

«Я незнаю ответишь ты мне или нет, я ****, с города Душанбе Таджикистан, я не болен не голоден, все хорошо. Я сейчас это пишу со слезами на глазах, я отбился от жизни, я пытался заняться спортом, продержался месяц и бросил, с детства было увлечение в футболи стать вратарем, но уже никак, тоже бросил. Я хочу простой мотивации, пожалуйста удили мне 1 день из своей жизни, просто побудь со мной, поговори! Я согласен на все на 1 час, на 15 минут, просто побудь со мной!».

«Братья-однокурсники» из Таджикистана написали такое письмо:

«Ассаламу Аллейкум. мы Два братья однокурсники из Таджикистана Хаёт и Шодруз учимсья в 3 того курса политехнического института в фокультете Строительство и транспорта.Мы уже давно смотрем твои бои что мы всегда ждали когдо ты будешь драться с Конором макрегором, ноконец то пришли эти дни что ты победил этого петуха.В 6 того октября когдо ты сделал этого урода мы двоём были просто в восторге и даже мы целый день праздновали этоть день как будь то что место тебе в октогоне были мы.Дааа это было победа всех мусульманинов.о тебя нам ничего не нужен, мы только мечтаем встретиться стобой и получить твою книгу с твоим автографам.Мы студенты если ты дал бы эти книги нам очень очень понодибиться это книга нам дает очень большая мотивация.и хотели стобой отдуши посидить в чайхане и попробовать стобой нашу национальную блюду плов и попить стобой один чайник чай.Если ты прочитаешь этот пост мы уверены что ты будешь отвечать нам.Отдуши бро удачи тебя во всем.Мы просто уважаем тебя как ностоящый боец».

Кроме того, таджикистанцы просили у Хабиба открыть спортивный зал в Худжанде, подарить им свою папаху, помочь стать профессиональными спортсменами и просто приехать в гости. Были в письмах и просьбы о финансовой помощи на лечение, просьбы об организации поездки в хадж, но все-таки чаще всего таджикские фанаты просто приглашали Хабиба в гости в нашу страну.

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