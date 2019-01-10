ТАСС выбрал лучшие кадры 2018 года.

В подборку включена и работа известного таджикского фотографа, фотокорреспондента «АП» Нозима Каландарова.

Фотография снята 10 ноября прошлого года во время фестиваля «Оши палав» в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе.

Комментируя выход спецпроекта «Главные кадры 2018», заместитель главного редактора ТАСС Григорий Дукор подчеркнул, что подведением итогов, в том числе и в формате фото, занимается каждое уважающее себя новостное агентство мирового уровня, и ТАСС не является исключением.

Большими удачами фотохроники ТАСС он назвал снимки, сделанные во время чемпионата мира по футболу: портрет нападающего Артема Дзюбы, отдающего честь, и ставший не менее знаменитым кадр с вратарем Игорем Акинфеевым, отражающим пенальти. Лучшая фотография, по словам Дукора, - это “та, что может без сопровождающего текста рассказать историю. ”Именно такими фотографиями редакторы ТАСС наполнили этот спецпроект», - сказал он.

На снимках, вошедших в спецпроект, отражены ключевые моменты ЧМ и другие важные события 2018 года, а также просто яркие сцены из повседневной жизни.

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