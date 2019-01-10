Вместе со специалистами «Спитамен Банка» рассказываем о том, что такое международная, платежная карта и как не остаться за рубежом без денег.

Что происходит?

Итак, ситуация – вы далеко от Таджикистана, наличных денег в кармане нет, пытаетесь что-то оплатить своей банковской картой, и вдруг платежная система ее не принимает. Хорошо, если это просто неудачная попытка транзакции и в другой точке оплатить товары ли услуги получится, но если карта заблокирована?

На самом деле такие конфузы с держателями банковских карт происходят довольно часто, но их можно избежать.

Каким образом?

Прежде всего, отправляясь за рубеж, всегда держите при себе небольшую сумму наличных денег. Во-вторых, перед поездкой обязательно позвоните в свой банк и сообщите о том, в каких странах вы собираетесь снимать деньги с карты, чтобы узнать сможете ли вы это сделать.

Причем, называйте и страны транзита, потому что в аэропорту во время ожидания следующего рейса платежная карта вам тоже может понадобиться. В-третьих, неплохо иметь при себе карты нескольких популярных платежных систем.

Например, в ряде других азиатских и тихоокеанских стран карты Visa и MasterCard принимают далеко не все терминалы и банкоматы (в Китае эти две платежные системы обслуживаются в не более чем 20% всех точек), поэтому если вы едете туда, единственный выход взять с собой карту платежной системы UnionPay International.

Что это за система?

Карты платежной системы UnionPay обслуживаются более чем в 171 странах мира. Их принимают крупнейшие банки мира. Эти карты незаменимы для любителей путешествовать по таким странам, как Китай, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Гонконг, Макао, Корея, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия и многие другие.

Эта система имеет более 4 миллиардов активных карт, в мире функционирует более 6 миллионов точек приема и обслуживания карт системы UnionPay.

И как эту карту оформить в Таджикистане?

А теперь самое интересное: «Спитамен Банк» первый и единственный банк, который выпускает кобрендовую карту «UnionPay/Корти Милли», которая работает в Таджикистане и еще в 171 других странах мира.

Эта платежная карта объединяет преимущества двух платежных систем: «Корти милли» и «UnionPay» и таким образом, ею выгодно пользоваться внутри Таджикистана, потому что она обслуживается, как национальная карта и ею выгодно пользоваться за рубежом, потому что там она имеет все преимущества международной карты UnionPay.

То есть комиссия в 171 странах мира с карты Спитамен Банка «Union Pay/Корти Милли» при оплате покупок не взимается.

Сколько стоит «Union Pay/Корти Милли» и как ее можно оформить?

Платежные карты «Union Pay/Корти Милли» можно оформить в течение 15 минут в любом из филиалов Спитамен Банка вот по этим адресам. Стоит она всего 10 сомони на срок в течение пяти лет.

UnionPay – это, конечно, хорошо, но Visa мне как-то привычнее…

И не стоит от нее отказываться! Мы же говорим, что лучше иметь при себе карты нескольких популярных платежных систем. У Спитамен Банка есть и карты платежной системы Visa, при оплате товаров и услуг в Таджикистане, Европе и в других странах мира этой картой комиссия – 0%.

Кроме этого, Спитамен Банк является первым банком в республике, который внедрил и предоставляет бесконтактные карты Visa payWave.

Visa payWave – это новая технология бесконтактных платежей международной платежной системы Visa. Создана в первую очередь для ускорения и упрощения процесса оплаты.

Карты с технологией payWave оснащены встроенными чипом и антенной, передающими на бесконтактный терминал информацию о карте для совершения платежа.

Но вдруг я в чужой стране потеряю платежные карты Спитамен Банка, хоть Visa, хоть UnionPay и что мне делать?

Срочно связаться с банком, вот по этим телефонам +992(44)-640-6565 или через мобильное приложение Spitamen Bank.

Кстати, если ваша карта привязана к мобильному приложению SpitamenPаy, то через него можно перевести деньги с утерянной карты на другую карту или, в крайнем случае, на карту кого-то из друзей. Это обязательно надо сделать перед блокировкой: потом это будет невозможно.

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