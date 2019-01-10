Юношеская сборная Таджикистан по теннису принимает участие в детском чемпионате Азии до 14 лет. Соревнования проходят в городе Нонтхабури в Таиланде.

В составе команды в Таиланд прибыли Иброхими Рамзан, Шохжахонходжа Акрамалиев, Мадина Зафари, Ёсуман Салимова и Анастасия Белоброва, сообщил "АП" главный тренер сборной Таджикистана Абдурасул Мухидинов.

Турнир завершается 19 января. В нем принимают участие представители таких стран, как Таиланд, Бангладеш, Бутан, Кыргызстан, Камбоджа, Лаос, Макао, Мальдивы, Монголия, Мьянма. Непал, Пакистан, Сингапур, Туркменистан и Таджикистан.

Азиатский турнир входит в календарь Международной федерации тенниса и участники зарабатывают очки для повышения в рейтинге.

Месяц назад, в декабре, юношеская сборная Таджикистана на турнирах в Малайзии выиграла пять бронзовых медалей.

Среди юношей третьи места тогда завоевали Хушбахт Каримов (до 18 лет), Исамджон Шарифов (до 16 лет), Аминчон Абдуллоев (до 14 лет). У девочек медали были у Ёсуман Салимовой (до 10 лет) и Дианы Иванихиной (до 16 лет).

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.