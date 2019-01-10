32-летняя гражданка Узбекистана Гули Мурадова, вышедшая замуж за британского мультимиллионера и лорда, в комментарии CA-News рассказала подробности своего знакомства и свадьбы с 77-летним Мохамедом Илтаф Шейхом.
Гули Мурадова опровергла сообщения о том, что работала официанткой в Британии, а также утверждает, что не является причиной развода Шейха с предыдущей женой. По словам Гули, он уже был разведён по мусульманским законам, когда они познакомились с ним.
Гули Мурадова прислала в редакцию также фотографии со своей свадьбы с лордом из семейного архива.
"После недавних статей и постов, появившихся в газетах и социальных сетях, я подверглась тираде ненависти и непристойных комментариев. Такая реакция общества очень сильно меня встревожила, так как опубликованный материал был неточен и дезинформировал читателя", - отмечает она.
Гули отмечает, что если бы газеты, перед тем как отправить этот материал в печать, уточнили бы факты у нее, то вся эта история была бы представлена в свете настоящих событий, а "не была бы построена на лживых, сенсационных деталях".
"Поэтому, я посчитала важным сделать следующее заявление, которое развеет все слухи о моей личной жизни", - отметила женщина.
Заявление Гули Мурадовой:
Я родилась и выросла в Самарканде, где окончила медицинский университет по специальности «Сестринское дело». Затем я работала в Самаркандской Республиканской больнице скорой помощи. Я приехала в Англию, чтобы продолжить свое образование. В Лондоне я поступила в университет, и получила степень бакалавра по специальности «Лидерство и Менеджмент». Позже я продолжила свое образование в области финансов.
Во время моей учебы, я работала на полставки менеджером в бельгийской компании. Компания торговала эксклюзивным бельгийским шоколадом в Англии. Поэтому, утверждение, что я была официанткой совершенно неверно. Я никогда не работала официанткой. Пока я работала в этой компании, лорд Мохамед Шейх часто заходил к нам в магазин, чтобы купить шоколад для себя и своих коллег. Он много знал об Узбекистане и чудесной истории нашей страны.
Мы привыкли говорить о нашем наследии и великих людях, которые являются частью нашей истории об Амире Темуре, Улугбеке, Ибн Сино, Алишере Навои, Аль-Харазми, Захриддине Мухаммеде Бобуре и Имаме Аль Бухари. Со временем у нас сложилась платоническая дружба. Однако он не говорил мне о том, что он лорд в британском парламенте, или о других должностях, которые он занимает. Я узнала об этом лишь спустя некоторое время.
На тот момент он уже находился в разводе со своей женой, согласно исламским традициям (талак). Вскоре после мусульманского развода были соблюдены юридические формальности. Я никаким образом не была причиной его расставания или развода. Поэтому, я не считаю, что заслуживаю порочных комментариев, которые были сделаны обо мне и моем муже. Он сделал мне предложение, и приехал в Самарканд, чтобы попросить разрешения моих родителей жениться на мне.
Мы совершили никах 1 ноября 2015 года. Обряд был совершен в мечети на севере Лондона ведущим имамом, в присутствии нескольких свидетелей. После обряда нам был выдан сертификат, подписанный свидетелями. Брак был затем ратифицирован генеральным директором мечети «Риджент-парк», которая является ведущей мечетью в Англии. Затем мы отправились в хадж вместе, как муж и жена. Мы совершали хадж дважды. Во второй раз нас пригласил Его Величество Король Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии сделали пометку в моем паспорте о том, что я замужем за лордом Мохамедом Шейхом.
После никаха в 2015 году, мы решили провести формальную церемонию регистрации брака, которая состоялась в Лондоне в офисе Совета Ламбета (Lambeth Council). Это было сделано в ноябре 2018 года, и на церемонии присутствовало много гостей.
Моему мужу действительно 77 лет, но он ведет очень активный образ жизни, как в британском парламенте, так и в бизнесе. Он здоровый и сильный человек, который также активно занимается благотворительностью и
отстаиванием общественных интересов. Мой муж был удостоен звания Почетного Доктора за его общественную и благотворительную деятельность по всему миру. Энергии и активности моего мужа могут позавидовать мужчины значительно моложе его.
Лорд Шейх четырежды посещал Узбекистан, и встречался с руководителями нашей страны. Он активно участвует в продвижении и укреплении политических, торговых, культурных и образовательных связей между Узбекистаном и Великобританией.
Он подготовил три доклада по Узбекистану, в которые включил рекомендации по улучшению ситуации в стране. Он встречался с несколькими делегациями из Узбекистана, когда они посещали Великобританию, с целью построить более прочные связи между нашими странами.
Лорд Шейх был приглашен в Узбекистан наблюдать за президентскими выборами в 2016 году. После выборов, Лорд Шейх отметил, что они были прозрачными, хорошо организованными и давали возможность всем жителям Узбекистана выразить свою гражданскую позицию. Лорд Шейх также написал дополнительный некролог о президенте Исламе Каримове. Впоследствии, он провел детальный анализ реформ, проводимых президентом Шавкатом Мирзиёевым, и поблагодарил президента за их продуманность и высокие цели. Он чувствует, что президент - человек видения.
Мой муж очень хороший друг Узбекистана, и в своих выступлениях он множество раз говорил о богатой культуре и наследии народа нашей страны. Он всегда говорил, что народ Узбекистана очень вежлив и дружелюбен, и был шокирован и разочарован мерзкими и нецензурными высказываниями обо мне.
Я горжусь тем, что являюсь гражданкой Узбекистана, и принимаю участие в развитии торговли между Великобританией и Узбекистаном. Вместе с мужем мы основали компанию «Silk Route Global». Я закупила множество изделий ручной работы, которые производятся в Узбекистане, и скоро начну продавать их через Интернет. Я инвестирую в Узбекистан, потому что люблю свою страну.
Я также намереваюсь заниматься продвижением туризма в Узбекистан. В то же время, я стараюсь вести благотворительную работу в Узбекистане, помогать и поддерживать детей-инвалидов, сирот и малоимущих.
Я забочусь о людях нашей страны. Люди отмечают разницу в возрасте между мной и моим мужем. Но стоит напомнить себе о том, что Пророк Мухаммед (да пребудет он с миром) был намного старше, чем Биби Айиша, когда он женился на ней. Они были счастливы вместе, она всегда поддерживала его, а он защищал ее, когда другие люди распускали о ней страшные слухи.
Я добровольно вышла замуж за лорда Шейха, а его возраст, положение или богатство не оказали на мое решение никакого влияния. Для меня возраст - это состояние души, и некоторые пожилые люди обладают большей энергией и пылом, чем молодые мужчины. Я всегда считала своего мужа утонченным человеком, обладающим большим интеллектом, но очень заботливым характером и отношением ко всем окружающим. Мы поддерживаем друг друга, и я счастлива с ним, и мне было суждено (Такдир) выйти за него замуж", - пишет в своём комментарии Гули Шейх.
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James3 часа назад
А что такого в том, если человек работал официантом? Что здесь постыдного? В США большинство студентов подрабатывает где-то и в этом нет ничего постыдного. Думаю, все-таки она работала официанткой, а вот в ее 50% ее заявления основано на лжи...
lobar5 часов назад
Лорд девице в прадедушки годится. Факт. На всех фото невеста гримасничает как обезьяна, а дедушка как отмороженный. Всем фиолетово до милашки, но видать она жаждет пиара и славы. Которых сама бы без древнего лорда и не добилась бы. А вот за мумию фараона египетского вышла бы - вообще бы резонанс мировой был. Противно, знаете ли, и сама девица, и ее лав-стори, и нынешнее заявление... Пардонте.
Тоҷик5 часов назад
С каких это пор это великие - Ибн Сино, Аль-Харазми, Бобури и Имам Аль Бухари стали узбеками?? Что за фигня, вы уже задрали все таджикское впихать себе и дезинформировать всех кто мало знает историю этих великих людей!!!!!!!!
Сомон абдулоев6 часов назад
Хорош однако чужой удаче завидовать. Какая разница была она официанткой или нет. За такого богатого Гамлета пол Таджикистана вышла бы замуж. Деньги решают многое. А вы ковыряетесь кто кем был. Прошлись бы по клубам (к примеру в клубе people) все посетители женского пола прям висят на иностранцах в целях выхватить своё и убежать с РТ.
aliko6 часов назад
Все написано ТОЛЬКО Я и Я!!! Я то делал, Я это делал ! Я инвестирую !! Но желаю Вам успехов в жизни это Ваша личная жизнь и не кто не имеет право обсуждать Вашу решение !!!