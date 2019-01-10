Национальная авиакомпания Таджикистана "Таджик Эйр" отправила всех своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

"С целью оптимизации расходов в непростое для компании время, было принято решение отпустить сотрудников в отпуска без содержания", - сообщил "АП" пресс-секретарь компании Азиз Хайруллоев.

"В ближайшее время мы ожидаем кардинальных изменений в деятельности авиакомпании, а дальше по улучшению ситуации, состоится возврат сотрудников на свои рабочие места", - подчеркнул он.

По его словам, задолженность авиакомпании перед сотрудниками по заработной плате небольшая, и все слухи о том, что сотрудники авиакомпании уже несколько месяцев не получали зарплату, не соответствуют действительности.

"В период этой сложной финансовой ситуации, возможно, мы не могли платить некоторым сотрудникам, но авиакомпания со всеми рассчитывается", - сообщил пресс-секретарь.

В авиакомпании также сообщили, что создана специальная комиссия под руководством премьер-министра Кохира Расулзода, призванная изучить ситуацию, провести проверку финансовой деятельности авиакомпании и принять решение по дальнейшей судьбе авиакомпании.

"Мы надеемся, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону и мы будем снова совершать полеты согласно действующим направлениям. Приносим свои искренние извинения пассажирам за предоставленные неудобства", - отметил Азиз Хайруллоев.

В последние дни пассажиры "Таджик Эйра" столкнулись с массой проблем из-за того, что авиакомпания переносила рейсы на несколько суток.

Так, после новогодних праздников были перенесены некоторые рейсы "Таджик Эйра". В авиакомпании сообщили, что временно приостанавливают действующие рейсы по некоторым направлениям из-за изменения в расписании рейсов.

Затем "Таджик Эйр" заявила, что вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019 года в связи с нерентабельностью некоторых рейсов.

Позже авиакомпания и вовсе заявила, что обслуживать пассажиров национальной авиакомпании Таджикистана "Таджик Эйр" до конца текущего осенне–зимнего периода по российским авианаправлениям будет авиакомпания "Сомон Эйр": она уже приступила к осуществлению рейсов по некоторым направлениям, которые ранее осуществлялись "Таджик Эйром".

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