Сборная Узбекистана стартовала с победы на проходящем в ОАЭ Кубка Азии по футболу. В первом матче группового этапа подопечным Эктора Купера удалось вырвать у соперника три очка.

Первый тайм прошел в позиционной борьбе. Обе команды не создали почти ни одного опасного момента. Узбекистанцы вышли вперед на 34-й минуте. Одил Ахмедов точно пробил стенку обводящим ударом со штрафного.

В концовке тайма сборная Омана могла сравнять счет. При розыгрыше углового хорошо себя проявил вратарь узбекской сборной Игнатий Нестеров, отбив перед собой удар защитника оманцев Мухаммада аль-Мусаллами.

Вторая половина встречи началась под прессингом оманцев. После этого сборная Узбекистана полностью отдала инициативу в руки соперника. В итоге их наступательный порыв вылился в забитый гол. На 72-й минуте Мухаммада аль-Хасани вывели один на один с Нестеровым. На этот раз рекордсмен Кубка Азии по количеству сыгранных турниров не смог спасти свою команду – 1:1.

За несколько минут до окончания игры вышедший на замену Эльдор Шомуродов вывел сборную Узбекистана вперед. Полузащитник ворвался по левому флангу в штрафную, пробив ближний угол ворот голкипера Фаиза аль-Рушаиди.

Концовку встречи подопечным Купера пришлось доигрывать в меньшинстве. За фол последней надежды с поля был удален защитник Егор Кримец. В оставшееся время сборной Омана так и не удалось сравнять счет.

В других матчах группы F сборная Япония не без труда одержала победу над Туркменистаном со счетом 3:2, а Катар обыграл Ливан с результатом 2:0.

Таким образом, во всех 6 группах завершились матчи 1-го тура. По итогам стартовых матчей по 3 очка в своих группах набрали Индия, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Южная Корея, Иордания, Китай, Катар, Япония и Узбекистан.

Главной сенсацией стала победа сборной Иордании над действующим чемпионом АФК Австралией 1:0.

Сборная Таджикистана не прошла отбор и поэтому не участвует на данных соревнованиях.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.