В Ереване задержали гражданина Таджикистана, он находился в розыске за дезертирство, сообщает пресс-служба полиции Армении.
23 летний Рустам Р. был задержан 7 января в аэропорту «Звартноц» после прибытия авиарейса Сочи-Ереван.
«С 27 января 2016 года он разыскивался Управлением МВД Республики Таджикистан по городу Курган-Тюбе Хатлонской области по обвинению по части 3 статьи 375 УК РТ (дезертирство)», - отмечает пресс-служба армянской полиции.
3 января в этом же аэропорту задержали гражданку России, которая находилась в розыске по линии МВД Таджикистана.
Тахмина С. была объявлена в розыск правоохранительными органами Таджикистана в сентябре 2018 года по обвинению в торговле людьми, отмечается в сообщении.
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