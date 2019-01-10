Сто восемьдесят лет тому назад, 9 января (по другим источникам - седьмого), была изобретена фотография. В 1839 году на заседании парижской академии наук Дагер и Ньепс заявили об изобретении дагеротипии – первом способе фотографии.
В честь этого события мы попросили создателя нашего фотоархива – фоторепортера Нозима Каландарова выбрать 10 важных фотографий из сотен тысяч снимков.
И он это сделал.
2005 год, теракт у здания тогда еще МЧС. 31 января 2005 года у зданий МЧС и «Амонатбанка» взорвался автомобиль «ГАЗ-24», водитель погиб. Предполагалось, что теракт был направлен против главы МЧС Мирзо Зиеева или председателя «Амонатбанка» Махмадамина Махмадаминова.
2007 год, пожар в здании Медуниверситета. В его тушении принимали участие все пожарные расчёты МВД Таджикистана, 201-й РВБ и Комитета по ЧС при правительстве РТ (пожарные тогда были и у них).
2015 год, в Таджикистане резко подскочил курс доллара, и Национальный банк решил продавать доллары по чуть сниженному обменному курсу – 5,95 сомони за один доллар. Продавали доллары тогда в двух столичных пунктах обмена валюты, возле которых тогда было столпотворение.
2017 год, февраль, мероприятие в честь вывода советских войск из Афганистана у памятника воину-интернационалисту, Герою Советского Союза Александру Мироненко и в школе №37, в которой он учился.
2005 год, интернат в Чорбоге незадолго до пожара. В начале 2006 года здесь в результате возникшего пожара погибло 13 детей-инвалидов.
2011 год, Таджикистан с визитом посетила Хилари Клинтон, госсекретарь США в то время. Во время визита она встретилась с представителями общественности Таджикистана в Душанбинском Исмаилитском центре.
2012 год, седьмой по счету пожар на «Корвоне» произошел в сентябре: огнем было уничтожено более 5 тысяч кв. м, сгорело 2 тысяч 550 торговых точек, погибли люди - три человека, которые пытались спасти свои товары, еще несколько получили травмы.
2005 год, российские пограничники покинули Таджикистан. После распада СССР почти 13 лет рубеж охраняла российская погрангруппа численностью в 19 тысяч бойцов. В 2005 году контроль над границей перешел к таджикским военным.
2014 год, искалеченный солдат Шахбол Мирзоев в больнице Худжанда: фельдшер войсковой части 2026 Усмон Гайратов избил 23-летнего Шахбола и сломал ему шею. Шахбол до сих пор прикован к постели.
2011 год, бегемот Турсунбой приехал в душанбинский зоопарк из соседнего Кыргызстана, он был уроженцем Бишкека, а его родители родом из далекой Австралии. Через год после приезда Турсунбой умер в Душанбе.
2004 год, Дед Мороз пришел поздравить российских пограничников, охраняющих таджикско-афганскую границу.
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