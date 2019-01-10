В Норвегии похищена жена одного из самых богатых людей страны — бизнесмена Тома Хагена. 68-летняя Анна-Элизабет Фалькевик, как стало известно изданию Aftenposten, пропала 10 недель назад (в конце октября) из дома в Лёренскуге, пишет Медуза.
Источники в полиции сообщили изданию, что следов взлома в доме нет. Предполагается, что на женщину напали в ванной. В доме была обнаружена записка с требованием заплатить за освобождение Фалькевик девять миллионов евро в криптовалюте Monero.
По данным Aftenposten, в целях безопасности информацию о похищении супруги Тома Хагена долгое время не обнародовали. При этом к расследованию дела были подключены не только норвежские правоохранительные органы, но также Европол и Интерпол.
9 января полиция официально подтвердила, что расследуется дело о предполагаемом похищении Фалькевик. Инспектор Томми Брёске, выступая на пресс-конференции, сообщил, что правоохранительные органы посоветовали родственникам женщины не платить выкуп.
По словам инспектора, полиция контактировала с предполагаемыми похитителями через некую «электронную платформу». Другие подробности Брёске раскрывать не стал.
Источники Aftenposten, в свою очередь, сообщили, что похитители угрожали причинить серьезный вред Фалькевик, а в декабре не смогли предоставить доказательств того, что она до сих пор жива.
По данным издания, дело Фалькевик — первый в истории Норвегии случай, когда похитители требуют выкуп в криптовалюте.
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