После трагедии в Магнитогорске участились рейды милиционеров, которые задерживают мигрантов из Центральной Азии. О массовых задержаниях «АП» по телефону сообщают таджикские мигранты.

По их словам, полиция строго проверяет сейчас документы мигрантов, многих задерживают.

"Проходит очень жёсткая проверка. Несколько человек уже поместили в спецприемник. У кого проблемы с документами либо штрафуют, либо депортируют", - сообщил «АП» таджикский мигрант, работающий в Магнитогорске на условиях анонимности.

По его словам, никто не объясняет причину таких жёстких проверок и рейдов.

"Ходят слухи, что по одной из версий правоохранителей, причиной обрушения подъезда в городе был теракт, который устроил выходец из Центральной Азии", - рассказал таджикский мигрант.

Официально о задержаниях СМИ России не сообщают.

Кроме того, Следственный комитет России не подтверждает версию теракта.

Представитель СК Светлана Петренко ранее заявила, что следов взрывчатки на месте разрушенного дома обнаружено не было.

«Как уже сообщалось, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», - цитирует Петренко РИА Новости.

Некоторые СМИ, со ссылкой на анонимных информаторов, сообщают, что к взрыву мог быть причастен квартирант: якобы некие приезжие из Центральной Азии сняли в доме квартиру перед самым Новым годом.

СМИ также ссылались на список жителей подъезда, составленный волонтёрами. Как сообщает Московский Комсомолец, выяснилось, что квартира №315 уже долгое время сдавалась посуточно: в ней был прописан мужчина с сыном, но в квартире они не проживали.

Накануне Нового года квартира была забронирована одной из жительниц подъезда по имени Наталья. Женщина оставила квартиру за собой, чтобы заселить туда своего сына, который приехал на Новый год. Мужчина должен был забрать ключи 31-го декабря днём.

Ранним утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек. В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе отец семейства Улфатовых из Таджикистана – Шухрат Улфатов: сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно-тяжёлое.

Спустя три дня под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела его жены - Раджабмо и троих его детей, которые позже были доставлены на родину.

Их похоронили в родном кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области в начале этой недели.

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