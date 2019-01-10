В Узбекистане с начала этого года запретили бесплатную раздачу пакетов, чтобы снизить их использование и таким образом сократить количество отходов. Теперь пакеты у соседей стоят 200-300 сумов (23-34 дирама) за штуку.
Тем временем в Таджикистане мы задыхаемся от пакетов, которые потребители пачками бесплатно получают на местных рынках и магазинах, и которые будут жить после нас еще пару сотен лет.
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