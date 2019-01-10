В столице задержали три преступные группировки, специализировавшиеся на кражах ценных вещей из автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.

Первого подозреваемого задержали в районе Сино города Душанбе во время совершения преступленя: 21-летнего Диловара Полвонова, житель города Гиссара, задержали 8 января. "Использовал отвертку и молоток в качестве орудия, он разбил стекла 15 автомобилей и украл денежные средства, телефон и ценные вещи", - отмечается в сообщении столичной милиции.

Фото пресс-службы УМВД РТ по городу Душанбе

Также в районе Сино 3 января 2019 года задержали двоих подозреваемых:. 26-летнего Навруза Шерали и Фируза Валиева. Они «работали» в микрорайоне Гипрозем, на улицах Джоми и Расулова. На их счету - 21 преступление, а общая сумма ущерба составляет более 21 тыс сомони, сообщается на сайте УМВД.

Фото пресс-службы УМВД РТ по городу Душанбе

Другая группировка задержана в районе Фирдавси: 23-летний Толиб Шарипов и 21-летний Бахтиёр Алиев были задержаны в ночь на 8 января: только в эту ночь они разбили стекла 6 автомобилей и украли телефон и другие ценные вещи.

Фото пресс-службы УМВД РТ по городу Душанбе

УМВД по городу Душанбе просит родителей следить за детьми, и не пускать их на улицу в ночное время.

В настоящее время все подозреваемые находятся в предварительном аресте и в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 244 (кража) УК РТ, отмечает пресс-служба.

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