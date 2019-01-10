Врачи называют причиной смерти таджикской правозащитницы Файзиниссо Вахидовой цирроз печени, который развился на фоне гепатита В. Медики считают, что гепатит В поддается лечению, но если не лечится, то способен привести к циррозу. Между тем, знакомые правозащитницы утверждают, что Вахидова проходила полное обследование в Москве в марте 2018 года.

«Причиной смерти Файзиниссо Вахидовой стал цирроз печени», - сказал «АП» доктор частной клиники «Наргис», лечащий врач правозащитницы, которая скончалась в ночь на 4 января Набиджон Рауфов.

В управлении облздрава «АП» подтвердили причину смерти Вахидовой и добавили, что она скончалась в результате кровотечения, спровоцированного циррозом печени.

Между тем, в интервью радио «Озоди» Рауфов, сказал, что в 2015 году у адвоката обнаружили вирус гепатита В.

«Она мне призналась, что из-за большой загруженности не смогла посетить врачей. Последнее время болезнь прогрессировала», - цитирует «Озоди» доктора.

Кроме того, радио «Озоди» со ссылкой на Хуршеда Окилова, врача центральной городской больницы Худжанда, куда Вахидова поступила в середине декабря 2018 года, также сообщает, что адвокат долгое время страдала гепатитом В, но отказывалась проходить лечение.

«Она должна была два раз в год проходить медобследование в инфекционной больнице. Но она не сделала этого», - передает «Озоди» слова Хуршеда Окилова.

Между тем, родственники погибшей сообщили «АП», что 17 декабря 2018 года Файзинисо Вахидова обратилась с жалобами на симптомы, схожие с симптоматикой бронхита, в частную клинику «Наргис» и стала там лечиться.

«Но ей стало плохо, у нее началось кровотечение. 24 декабря ее перевели в реанимационное отделение Худжандской городской больницы, 3 января 2019 года ее перевели в центральную больницу Б. Гафуровского района, где она скончалась в 4 часа утра 4 января», - рассказали «АП» родственники правозащитницы.

Кроме того, они подтвердили наличие у Вахидовой гепатита В.

По словам худжандского врача-инфекциониста, который не захотел называть своего имени, «гепатит В подается лечению, но если не лечиться, этот вирус действительно может привести к циррозу печени».

Между тем, близкие знакомые Вахидовой на правах анонимности сообщили «АП», что правозащитница проходила полное медицинское обследование в августе 2016 года в Праге, и в марте 2018 года в Москве.

«Это были процедуры при поддержке международной организации «Человек в беде», которая расположена в Чехии. После обследований особых жалоб у нее не было. Она только жаловалась на боли в левой ноге, в Москве в прошлом году прооперировала ногу. Возможно, она не жаловалась, и никто не обращал внимания, но нельзя сказать, что она вообще забросила свое здоровье», - рассказала женщина, которая близко знала Вахидову.

Файзиниссо Вахидова была известна, как одна из последних правозащитниц в Таджикистане, которая продолжала оказывать юридическую помощь политическим оппонентам власти, журналистам и жертвам пыток. В 1986 году она окончила юрфак МГУ им. Ломоносова и с 1995 года занималась адвокатской деятельностью.

Вахидова открыто критиковала государственных служащих и выступала против коррупции в судебной системе. В 2011 году она представляла в суде интересы Урунбоя Усмонова, журналиста Би-Би-Си в Таджикистане, обвиненного в причастности к деятельности запрещенной исламистской организации Хизб-ут-Тахрир. Журналиста, в конечном итоге, амнистировали благодаря давлению общественности в стране и за рубежом.

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