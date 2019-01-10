Наиболее низкие цены на бензин среди стран Центральной Азии зафиксированы в Туркменистане. Об этом говорится в рейтинге стран мира по ценам на бензин, опубликованном 7 января этого года аналитическим изданием Global Petrol Prices (США).

Туркменистан в общемировом рейтинге занимает 7-ое место ($0,43 за 1 литр), уступая только Венесуэле ($0,01), Судану ($0,13), Ирану ($0,29), Кувейт ($0,34), Алжиру ($0,35) и Нигерии ($0,41).

Азербайджан находится в рейтинге на 9-ом месте ($0,47), Казахстан - на 10-ом месте ($0,48), Узбекистан - на 18 строчке ($0,54 за литр), Кыргызстан — на 23 месте ($0,67 за литр).

Среди 150 стран мира, по которым специалисты еженедельно отслеживают цены на нефтепродукты, самый дорогой бензин продается в Гонконге ($2,04 за литр) и Монако ($1,98).

Россия находится на 26-ом месте с 68 центами за литр.

Ситуация с ценами на бензин в Таджикистане авторами рейтинга не рассматривается.

Между тем, если исходить из средней розничной стоимости наиболее востребованной в Таджикистане марки бензина АИ-92, то наша республика занимала бы в рейтинге 40-ое место с 80 центами за один литр.

Согласно официальным статистическим данным страны, бензин этой марки за последние два года в РТ подорожал почти на 50%. В конце прошлого года розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в среднем по республике составляла 7,98 сомони ($0,85).

Однако, в начале этого года после изучения рынка ГСМ соответствующими органами цена на этой марки бензина снизилась до 7,50 сомони (около $0,80).

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