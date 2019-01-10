Правительство решило оказать финансовую поддержку «Барки точик» путем списания налоговых задолженностей «Сангтудинской ГЭС-1», которой, в свою очередь, задолжал таджикский энергохолдинг.

Принятым в конце декабря 2018 года постановлением правительства поручается уменьшить задолженность «Барки Точик» перед «Сангтудинской ГЭС-1» на сумму около 47,2 млн. сомони. Этот долг образовался за счет приобретения энергохолдингом электроэнергии у станции.

«Данную сумму учесть в качестве вклада учредителя (Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ, - прим. «АП») в уставном фонде ОАХК «Барки Точик», - говорится в документе.

Зачисленные в уставной капитал средства поручается учитывать, как уплату части имеющейся задолженности «Барки Точик» перед «Сангтудинской ГЭС-1».

«Сангтудинская ГЭС-1» получает эти средства посредством списания налоговых задолженностей станции.

«В счет уменьшения остатка задолженности ОАО «Сангтудинская гидроэлекростанция-1», образовавшегося по состоянию на 15 ноября 2018 года перед государственным бюджетом по налогам, произвести взаимозачет на сумму 47 195 473 сомони (без учёта подоходного налога и социального налога)», - подчеркивается в документе.

Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом, «Барки Точик» и «Сангтудинская ГЭС-1» должны будут внести соответствующие изменения в учетные данные.

Долг перед «Сангтуда-1»

«Барки точик» задолжал «Сангтуде-1» за счет приобретения производимой станцией электроэнергии более 1 млрд. 55 млн. сомони (около $112 млн.). Об этом говорится на официальном сайте ОАО «Сантудинская ГЭС-1».

В течение 2018 года объем этой задолженности вырос почти на 240 млн. сомони (порядка $25 млн.).

О проблемах с оплатой за получаемую от Сангтудинской ГЭС-1 электроэнергии заговорили еще в начале 2009 года, спустя год после запуска первого гидроагрегата станции.

«Барки точик» является единственным покупателем электроэнергии «Сангтуды-1». Энергохолдингу с даты пуска первого агрегата гидроузла было поставлено около 20,29 млрд кВт*ч.( на 31/12/2018г).

Неспособный «Барки точик»

Независимый аудитор по итогам последней проверки деятельности «Барки точик» выразил сильные сомнения по поводу способности энергохолдинга продолжить в обозримом будущем работу без финансовой помощи.

Moore Stephens по итогам приведенного аудита отчетности «Барки точик» за 2017 год отмечает, что таджикский энергохолдинг в прошлом году понес убытки в размере свыше 3,4 млрд. сомони (более $300 млн.). Текущие обязательства компании к концу прошлого года превышали краткосрочные ее активы на 8,5 млрд. сомони.

«Если «Барки точик» дальше не будет получать финансовую поддержку от своего акционера и других связанных с ней сторон, а также финансовых институтов, она будет не в состоянии продолжать свою деятельность в обозримом будущем», - говорилось в итогах аудита.

В июне прошлого года аудиторы получили письмо о поддержке от акционера, в котором было указано, что энергохолдингу будет предоставлена постоянная финансовая поддержка для продолжения работы в рамках текущей деятельности и выполнения своих обязательств по мере их возникновения.

Общая кредиторская задолженность «Барки точик» на начало второго полугодия прошлого года составила свыше 15,1 миллиардов сомони (более $1,6 млрд.).

Задолженности по привлеченным кредитам для осуществления инвестиционных проектов на начало этого года составили 11 миллиардов сомони.

Энергохолдинг кроме Сангтуды-1 на начало второго полугодия 2018 года задолжал по налогам (109,2 млн. сомони), ГЭС «Сангтуда-2» (1 млрд. 221,5 млн. сомони), а также ОАО «Ориёнбанк (1,8 млрд. сомони) и за счет покупки и поставки угля (14,8 млн. сомони).

Затянувшаяся реструктуризация

Правительство в рамках индивидуального плана реструктуризации «Барки точик» планировало до конца прошлого года создать на базе энергохолдинга две новые компании, которые будут работать самостоятельно. Процесс реструктуризации «Барки точик» начался еще в 2012 году.

В мае прошлого года правительство своим постановлением поручило реорганизовать «Барки точик» и на ее базе создать два новых акционерных общества - «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети».

Энергохолдинг передал Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом список основных средств, которые в свою очередь должны быть переданы создаваемым акционерным обществам.

После рассмотрения и одобрения списка Госкомимуществом планировалось принять постановление правительства, на основании которого завершится процесс разделения энергохолдинга на три компании.

Однако соответствующее постановление правительства пока еще не принято или же принято, но еще не опубликовано.

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