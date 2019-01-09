Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что раскритикованные гражданами штрафы за плевки необходимы для окультуривания общества. Об этом 9 января сообщило издание 24.Kg.
«Люди должны соблюдать элементарные нормы культуры и поведения в общественных местах. Нам следует подавать правильный пример подрастающему поколению», - пояснил Абылгазиев. Он поручил органам местного самоуправления провести среди населения разъяснительную работу.
Аналогичным образом премьер-министр объяснил повышение штрафов за нарушения правил дорожного движения.
«Ужесточение наказания направлено не на то, чтобы взимать больше штрафов, а на то, чтобы навести порядок на дорогах. Мы хотим добиться сокращения дорожно-транспортных происшествий и повернуть ситуацию на дорогах в более цивилизованное русло», — заявил он.
С 1 января 2019 года в Киргизии вступили в силу новые Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и Кодекс о нарушениях уголовного направления. В стране полностью обновлена система охраны общественного порядка. О том, что новое законодательство предусматривает штрафы за плевки, было известно давно. Но граждане начали активно выражать возмущение лишь после того, как новые кодексы вступили в силу. Так, один молодой человек демонстративно плюнул в сторону Белого дома и на камеру пообещал заплатить за это штраф. В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлен плюющийся милиционер. Также в плевании уличили некоего мужчину у здания мэрии Бишкека — предположительно, чиновника, передает ИА "Фергана".
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