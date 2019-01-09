В Самарканде Сироджиддин Мухриддин проведет встречи со своими коллегами из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Афганистана и Индии.

В Самарканде 12-13 января состоится первая встреча - диалог глав внешнеполитических ведомств Индии со странами Центральной Азии и Афганистана.

Во встрече, которая пройдет впервые в таком формате, примет участие глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Афганистана и Индии.

Об этом «АП» сообщил источник в правительстве республики.

На встрече планируется обсудить вопросы, связанные с наращиванием сотрудничества государств в сферах политики, экономики, инвестиций.

Особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделят вопросу достижения мира и согласия в Афганистане.

Планируется, что такие встречи теперь будут проходить ежегодно.

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