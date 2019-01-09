Двухдневные переговоры представителей американской администрации с талибами в Катаре, намеченные на сегодня, 9 января, отменены. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представители талибов должны были встретиться в Дохе с официальными лицами США в Саудовской Аравии и продолжить переговоры, оставшиеся незавершенными в Абу-Даби в декабре 2018 года. По сообщению Reuters, на встрече планировалось обсудить вывод иностранных войск из страны, обмен заключенными и отмену запрета на передвижение лидеров талибов.

«Обе стороны договорились не встречаться в Катаре», - заявил агентству представитель «Талибана».

Ранее сообщалось, что если проект мирного соглашения между «Талибаном» и США будет принят, то иностранные войска будут выведены с территории Афганистана в течение 18 месяцев.

Между тем, боевые действия в республике продолжаются. Поздно вечером 6 января боевики «Талибана» убили более 20 полицейских и военнослужащих Афганистана в пограничной с Туркменистаном западной провинции Бадгис, напав на два КПП в районах Аби Камари (Ab-e Kamari) и Кадис (Kadis), - сообщает ИА "Фергана".

Глава провинциального совета Бадгиса Абдул Азиз Бек (Abdul Aziz Bek) сообщил, что в результате погибли 14 полицейских и семь проправительственных ополченцев, девять ранены. Представитель губернатора провинции Джамшид Шахаби (Jamshid Shahabi) заявил, что в ходе боев 15 талибов были убиты и 10 ранены.

Кроме того, в результате взрыва на обочине дороги погибли пять мирных жителей и семь получили ранения в восточной провинции Пактика (Paktika). Ответственность за взрыв никто не взял, но в администрации Пактики возложили вину на талибов, которые заложили бомбу на деревенской площади.

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