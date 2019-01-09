Из-за обильных осадков на горных территориях Таджикистана сохраняется опасность схода лавин и камнепадов, наиболее напряженная обстановка сохраняется на автодорогах Душанбе-Сангвор, Хорог-Ишкашим.

Так, за минувшие сутки на территориях Дарвазского, Рушанского, Шугнанского и Ишкашимского районов ГБАО, а также Сангворского района были зафиксированы камнепады и сход снежных лавин, сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

Для расчистки автодорог дорожными службами министерства транспорта была выделена спецтехника, которая ведет работу по ликвидации стихийного бедствия.

Осадки, выпавшие за последние сутки, стали причиной камнепадов на 282 километре автотрассы Душанбе-Куляб-Хорог в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области.

Для проведения очистительных работ дорога была временно закрыта.

Для расчистки завалов были привлечены 4 единицы спецтехники министерства транспорта, а также задействован спасательный отряд быстрого реагирования Кулябской зоны районов Управления КЧС по Хатлонской области.

В трех местах вышеназванного участка дороги сошли камнепады и оползни, длина самого большого камнепада составила почти 100 метров, на дорогу сошли порядка 2 тыс. кубометров камней и земли.

Ближе к ночи дорожники и сотрудники КЧС завершили работу по очистке дороги от завалов и восстановили движение по трассе Душанбе-Хорог.

Для обеспечения безопасности водителей на зимней трассе и оказания экстренной помощи в нештатных ситуациях разные участки автодорог регулярно патрулируются спасателями отрядов быстрого реагирования КЧС и ГО Таджикистана.

В этой связи, Комитет еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или каких-либо несчастных случаев на автодорогах, граждане могут обратиться по телефонам оперативного дежурного КЧС: 93 880 28 19, 221-91-19, 223-13-11.

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