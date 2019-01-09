Мэр Душанбе Рустам Эмомали попросил Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана проверить финансовую деятельность исполнительного органа государственной власти столицы за 2018 год.

Глава администрации Душанбе отправил в антикоррупционное ведомство соответствующий запрос, сообщает пресс-служба мэрии.

«Запрос отправлен с целью обеспечения прозрачности и целевого использования бюджетных средств в столице», - отмечает пресс-служба столичной администрации.

Напомним, в конце января прошлого года Рустам Эмомали также обратился в Агентство с тем, чтобы проверить деятельность мэрии за 2017 год.

Тогда он просил прояснить ситуацию с жалобами граждан по поводу присвоения бюджетных средств в администрации города Душанбе, конкретно они касались проекта “Доступное жилье”.

Тогда были проверены 69 строящихся и уже сданных ранее в эксплуатацию объектов в Душанбе на предмет расходования бюджетных средств.

Проверка выявила на вышеназванных объектах приписку на сумму 7,8 миллионов сомони.

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