На сегодняшний день в стране действуют введенные в 2014 году образцы государственных регистрационных номеров автомашин, на которых обозначены четыре цифры.

Согласно распространённого через сайт МВД Таджикистана сообщения УГАИ, сегодня таких регистрационных номеров уже не хватает.

По этой причине УГАИ МВД Таджикистана обратилось в «Таджикстандарт» с предложением ввести в обращение новые госномера транспорта с тремя цифрами.

Пока по данному вопросу решение не принято, УГАИ продолжает выдавать номера старого образца.

До 1996 года в Таджикистане на автомобилях были госномера советского стандарта. Затем появились госномера машин российского аналога. Единственным отличием было то, что в окошке региона вместо «RUS» и российского флага маленькими буквами было написано «РТ», а изображение флага отсутствовало.

В 2009 году на знаках появился флаг Таджикистана и автомобильный код «TJ», код региона перестал писаться в отдельном окне. Тогда буквы были меньше по размеру, чем цифры.

В 2014 году номерные знаки вновь изменились: размер букв стал равен размеру цифр. В том же году ввели новые номерные знаки для автомобилей со вставленными выпуклыми чипами, установленными ниже триколора под надписью «TJ». Эти чипы имеют информацию об автомобиле и его владельце. Тогда «Таджикстандарт» включил их в реестр номерных знаков РТ.

Номера с чипами, как комментировали тогда нововведение в «Таджикстандарте», позволят предотвращать и своевременно выявлять нарушения ПДД проектом «Безопасный город».

Но, по словам анонимного источника в МВД страны, «вживление» в автономера чипов оказалось делом довольно затратным.

Для считывания номеров требовалось установить дополнительное оборудование на видеокамеры, а инспекторам выдавать мобильные считывающие устройства, что не было сделано в масштабах всей страны. Сейчас выдаваемые номерные знаки не имеют электронных чипов.

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