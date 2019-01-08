В Таджикистане многие путают жанр ню с порнографией, отчего и резко отрицают этот стиль в живописи. Невосприятие их тесно связано не только с неосведомленностью об этом художественном жанре, но и с вероисповеданием.
Поэтому готовили эту видео-историю мы с особой осторожностью.
А решили мы вернуться в эту почти табуированную в обществе тему лишь потому, что в стране, несмотря на открытое отрицание, есть художники, пишущие в этом стиле.
Именно они нам объяснили, почему все же стоит любить таджикское ню.
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