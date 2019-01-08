Если раньше дети мечтали стать космонавтами, то теперь – стартаперами. Бизнес литература, многочисленные тренинги, в том числе и онлайн, призывают поверить в себя и начать действовать. И все же, решившись на запуск своего бизнеса, очень важно не поддаваться моде на мотивацию, а заняться изучением вполне конкретных вопросов.

Вы вдохновились речью именитого бизнес тренера со сцены, и даже выбрали нишу, в которой вы ну просто виртуоз. Отлично, но не менее важно при создании стартапа иметь еще бизнес-образование или хоть какой-то серьезный опыт управления людьми. А теперь ответьте честно: «Вы знаете, как будете продавать или продвигать свой продукт или услугу? А у вас есть четкая стратегия?» Нет?

Поздравляю, у нас в руках первый запутанный клубок проблем, который нужно как-то решать. И первое, о чем стоит задуматься, это как получить действительно нужные знания, которые вам точно пригодятся.

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Бизнес-тренинги: необходимость или пустая трата времени?

Для начинающих бизнесменов существует бездна обучающих онлайн- и офлайн-программ, в СМИ можно подсмотреть полезные кейсы или пойти на не менее многочисленные в последнее время в стране бизнес-тренинги. Со-основатель проекта somon.tj и руководитель alifshop.tj Джахонгир Забиров считает, что на начальном этапе, когда бизнес только зарождается, на общие тренинги лучше не ходить – они лишь запутают. А когда ты продвинулся чуть дальше и бизнес находится в разгаре, времени свободного уже не будет. По крайней мере, не должно быть, потому что ты продолжаешь пробовать, экспериментировать и нарабатывать личный опыт.

Когда бизнес станет успешен, тогда тренинги будут нужны, но опять же немного другие – персонально ориентированные, нацеленные на решение конкретно ваших проблем. Это больше персональный консалтинг, когда тренер изучает ваш бизнес глубоко, а потом говорит: «Ребята, давайте я поделюсь своим опытом и дам советы, исходя из того, что я увидел у вас». И то, не стоит слепо верить всему. Никто не знает, действительно ли он все учел. А сработает ли это у вас, если опыт не учитывает разные локальные факторы и прочее.

Другими словами, общие тренинги - это скорее пересказ того, что уже давно понятно из книг или инсайтов из личного опыта тех или иных бизнесменов. Но это вовсе не означает, что учиться не нужно, но чтобы черпать необходимые знания - книг, статей, биографий предпринимателей достаточно.

- Инсайты, конечно, штука крутая, но если они и вправду ценные, то должны стоить дорого. А если о них узнают все и даже конкуренты по бизнесу, то это уже не инсайты. В чем тогда заключается преимущество общедоступных инсайтов, за которым мы так бежим на тренинги? – Говорит Джахонгир.

По его мнению, какие-то общие правила из разряда громогласных бизнес-лозунгов: «Бизнес решает проблему, поэтому клиент платит за это деньги», «Клиенты - наше “первое” все», «Люди - наше «второе» всё» работают. Но слишком многое зависит от сторонних факторов, которые придется учитывать самому.

- В бизнесе нужно пробовать, сравнивать и понимать, что будет работать в вашем конкретном случае, а что нет. Ну, вот представьте, если бы все эти тренинги и книги бы давали стопроцентно действенные советы, тогда получается, что освоив правила из десяти топовых книг, можно взять и стать крутым предпринимателем? Нет! Сначала нужно освоить эти книги, а затем, перепробовав изученное и сделав сотню ошибок, можно прийти к понимаю, что в таких-то конкретных ситуациях у меня сегодня сработало именно это. Но не факт, что сработает завтра, - заключает бизнесмен.

Фото GoldVoice.club

Инвестор говорит только на языке выгоды

Теперь у вас есть все необходимые навыки и знания, и вы гордо можете именовать себя стартапером, рассчитывающим на быстрый рост своей компании. Но чтобы действительно расти, придется научиться взаимодействовать с инвесторами и институтами развития.

В Таджикистане имеется несколько крупных программ поддержки малого и среднего бизнеса, но, чтобы получить инвестиции, нужно уметь презентовать свой проект. И делать это необходимо на языке инвестора, то есть языке цифр и выгоды. Совсем недавно Равшан Курбанов, руководитель одной из крупных отечественных компаний, поддерживающих интересные стартапы, признался, что они находятся в постоянном поиске готовых продуктов для вложений, но не могут их найти. В наших стартаперах горит энтузиазм, что прекрасно, но ребята не могут завоевать доверия инвесторов. Быть может, дело в слабом контенте продукта, а быть может в том, что они просто не смогли рассказать о нем правильно.

Консалтинговые компании рекомендуют стартаперам осознать свою рыночную нишу и потенциал развития компании, прежде, чем идти к инвесторам. Если вы найдете хотя бы гипотетический ответ на вопрос, сколько компания сможет заработать через несколько лет и на какие обороты выйдет, инвестору станет интереснее вас слушать. А для этого вам нужно проанализировать рынок и деятельность конкурентов, понять, какие успехи вас ждут и сколько может заработать инвестор. Если не в силах составить такой план самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

Не бери машину для работы, бери человека

Во многих стартапах нет отдела кадров, поэтому таджикские бизнесмены в своей компании выполняют универсальные роли, в том числе и роль HR. Бизнесмен Мубориз Субхонов советует основываться не только на профессиональных навыках, но и учитывать человеческие качества претендента – не нужно нанимать просто машину для работы. И, желательно, не родственника и не друга, поскольку своячничество на самом деле работает во вред учреждению. Также Мубориз всегда обращает внимание на аккуратность: с момента подачи резюме - как оно заполнено, заканчивая личной беседой. Если человек не аккуратен к себе, то он не аккуратен во всем, включая работу.

На момент становления бизнеса, когда денег не много, не обязательно гнаться за профессионалами, тем более, что иногда случается и так, что приобретение специалиста с большим багажом знаний и навыками - не всегда на пользу, потому как характер и манера работы некоторых «звезд» иногда плохо влияет на коллектив и бизнес-процессы. Поэтому лучший вариант - собирать команду, разделяющую ценности стартапа, и из них «выращивать» профессиональные кадры.

В управлении и организации персонала Мубориз видит для держателя бизнеса несколько основных задач: отбор специалиста и его мотивацию.

- Чтобы сотрудник эффективно трудился, я прибегаю к разным методам поощрения. Мой опыт говорит, что проведение личных бесед с персоналом, организация мотивационных тренингов и тимбилдингов, предоставление различных соцпакетов и плюшек вроде бонусов и скидок в действительности работает, но на короткий промежуток времени, - делится Мубориз. - Ведь вся суть в том, что когда компания развивается, то в выгоде остаются только его владельцы. Ну а обычному работнику зачем вкладывать душу, если у него нет гарантии, что завтра получит вознаграждение за свои труды. Это как квартирант не станет вкладывать душу в арендованную квартиру; он сделает это, если квартира будет его личной.

Как удачный пример он приводит американскую систему зарплат, когда сотрудникам выплачивается минимальная зарплата на основные расходы, а ее большая часть генерируется на основании бонусов и процентов от выполненных проектов. Обычно после введения этой схемы работа качественно меняется: проекты сдаются раньше срока, качество услуг повышается, объем выполняемых работ увеличивается.

Предприниматель Джахонгир Забиров тоже делится дельным способом управления, к которому пришел путем проб и ошибок - выдавать зарплату всегда вовремя, не прикрываясь фразами «Мы же стартап! Большая идея! Меняем мир!». Всегда. Даже ценой собственного комфорта и базовых хотелок.

Джентельменское соглашение не работает

Начинающий предприниматель редко задумывается о том, что его идея нуждается в защите. Юрист Навруз Одинаев перечисляет несколько угроз:

- Если вы на каком-то форуме открыто говорите о своей идее и у вас нет патента на ее изобретение, то ею может воспользоваться кто угодно. Можно, к примеру, защитить программу для ЭВМ – она попадает под закон об авторском праве. Но просто бизнес-идею защитить очень сложно, - поясняет юрист. – Точно также вашу идею могут украсть и в бизнес инкубаторах. Единственный более или менее надежный способ защитить идею (не изобретение!) - заключить грамотный договор с инвестором (партнером), в котором нужно прописать все по пунктам.

В основном, инвесторы и стартаперы заключают так называемое устное джентльменское соглашение. Но на практике сложно представить, что суд встанет на сторону стартапера, который не может предоставить письменных доказательств.

Поэтому Навруз Одинаев рекомендует заключать с инвестором соглашение о конфиденциальности, где нужно прописать суть идеи, права и обязанности сторон, запрет на использование и передачу идеи. В этом случае суд может учесть положение такого соглашения. Для его заключения следует обратиться к хорошему специалисту. Вы можете иметь штатного или внештатного юриста, дело ваше. С экономической точки зрения выгоднее обращаться к юристу по надобности, на момент заключения договора. Обойдется эта услуга до 900 сомони. Юридические компании, которые работают на аутсорсе с международными фирмами, к примеру, в среднем имеют чек в 5000 сомони в месяц, а это бедному стартаперу не по карману.

И еще. Ни в коем случае не подписывайте соглашение вслепую, которое предлагает вам инвестор, поскольку он может учитывать только свои интересы.

- Если же стартап - это изобретение (ноу-хау), то его можно зарегистрировать и получить патент. В этом случае передать право на его использование третьим лицам можно будет только с согласия патентообладателя, - объясняет юрист.

Мода на мотивацию

В себя и свое дело нужно верить, но нехватка реальных знаний может привести к распространенным ошибкам, одна из которых - создание вымышленных кумиров из числа известных бизнес-тренеров и предпринимателей, которые на мастер-классах рассказывают о том, как нужно делать бизнес. Главное здесь не заиграться в моду с мотивацией и не проглядеть момент, когда нужно начинать действовать, принимать серьезные решения или даже кардинально менять стратегию бизнеса.

Чтобы определить, не заигрались ли вы с мотивированностью, проэкзаменуйте себя. Сначала попытайтесь понять, зачем она вам потребовалась. Причина кроется в накопившейся усталости, истощении внутренних ресурсов или быть может вам больше не нравится то, как развивается бизнес? Если проблема кроется не в мотивации, а в самом бизнесе, то, судя по всему, вам пора прекращать искать источники вдохновения и начинать работать.

Вот вам несколько полезных лайфхаков. Можете черпать идеи у конкурентов, только смотрите не на равных, а на тех, кто хотя бы на шаг впереди. А еще можете вдохновляться изучением опыта на соседних рынках. Порой осознание того, что происходит в смежных сферах, помогает сформировать заманчивые предложения для своей аудитории.

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