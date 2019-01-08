Азиатский банк развития одобрил техническое содействие в размере $4.5 млн. для поддержки расширения региональной торговли энергией внутри Центрально-азиатской энергетической системы (ЦАЭС).

В рамках этой безвозмездной помощи будет изучено потенциальное присоединение Туркменистана к ЦАЭС и дальнейшее расширение системы в Афганистан, сообщается на официальном сайте АБР.

«С расширением региональной торговли энергией страны смогут удовлетворять местный спрос на электроэнергию и поставлять излишки своим соседям», - сказал директор отдела энергетики регионального департамента АБР по Центральной и Западной Азии Ашок Бхаргава.

Он отметил, что данная поддержка поможет улучшить региональную энергетическую безопасность и сократит выбросы углеродных газов при удовлетворении региональных потребностей на электроэнергию.

Торговля энергией в странах Центральной Азии резко снизилась со времен распада Советского Союза в 1991 году. В начале 2003 года из ЦАЭС вышел Туркменистан, а затем, в 2009 году, от ЦАЭС отсоединился Таджикистан.

Десятикратное снижение объема торговли электроэнергией между странами региона вызвало массовые отключения электроэнергии, особенно, в Таджикистане в зимнее время.

Ранее, в ноябре прошлого года, АБР предоставил Таджикистану грант в размере $35 млн., который будет направлен на полное восстановление соединения электроэнергетической системы Таджикистана с энергосистемой Узбекистана. Это означает восстановление параллельной работы таджикской энергосистемы с региональной, от которой Таджикистан был отрезан в 2009 году.

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