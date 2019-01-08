Компания Amazon стала крупнейшей компанией в мире с рыночной капитализацией в 796 миллиардов долларов.
Стоимость акций Amazon в ходе торгов 7 января подорожали на 3% до 1629,51 доллара, сообщает Associated Press.
На втором месте находится Microsoft с капитализацией 783 миллиарда долларов, на третьем — холдинг Alphabet (материнская компания Google) с 748 миллиардами долларов.
Ранее на третьем месте среди самых дорогих компаний в мире была Apple, но она выпала из рейтинга после новости о низких продажах iPhone. Теперь Apple стала четвертой с капитализацией 702 миллиарда долларов.
Apple в августе 2018 года стала первой в истории американской компанией, капитализация которой превысила один триллион долларов. Amazon в сентябре стала второй компанией, достигшей отметки в триллион долларов.
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