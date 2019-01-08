Мэр Душанбе Рустам Эмомали 15 января проведет расширенное заседание администрации столицы. На нем он подведет итоги прошлого года и наметит задачи на 2019 год.

Особое внимание будет уделено вопросам создания новых рабочих мест в столице, пуска новых промышленных, социальных объектов, реализации генплана столицы, сообщили «АП» в мэрии Душанбе.

На заседании перед мэром о проделанной работе за прошлый год и планах на текущий год отчитаются главы столичных районов и руководители городских структур.

Планируется, что на заседании также будет обсужден ход подготовки мэрии Душанбе к празднованию 30-й годовщины Дня государственной независимости Таджикистана.

Согласно плану столичных властей, в 2019-2021 годах в Душанбе будут сданы в эксплуатацию свыше 4 тыс. объектов промышленности, торговли, быта, образования, здравоохранения, культуры, отдыха и спорта. Запланированные промышленные объекты в основном будут производить кондитерские, текстильные изделия и бытовое оборудование. В целом на них будут созданы свыше 17 тыс. новых рабочих мест.

На итоговом заседании столичных властей, как ожидается, мэр Душанбе даст оценку работе общественного транспорта, социального сектора, образования, здравоохранения в городе и поставит перед соответствующими структурами задачи на текущий год.

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