Размер госпошлин с 1 января 2019 года вырос вместе с показателем для расчётов.

Смотрите наш инфографику, как в связи с этим изменились расценки на самые популярные госпошлины. 

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