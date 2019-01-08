Размер госпошлин с 1 января 2019 года вырос вместе с показателем для расчётов.
Смотрите наш инфографику, как в связи с этим изменились расценки на самые популярные госпошлины.
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said6 часов назад
Разводиться по суду дешевле получается. Странная логика.
gharib7 часов назад
Выдача свидетельства о праве собственности было 100, стало 1100?
Справедливость7 часов назад
А почему журналитика у нас без аналитики.
Как сопостовляются наши тарифы государства относительно штрафов и госпошлин с минимальной зарплатой и пенсией граждан???!!!
Когда начичсляют зарплату и пенсии, то крохи, а как сдирать посредством госпошлин и штрафов, то тут открывается драконовская пасть...