Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Рустам Назарзода выехал в Горно-Бадахшанскую автономную область, где провел сегодня оперативное совещание с начальниками городских и районных отделов, отделений КЧС в области.

На совещании были рассмотрены вопросы по подготовке сил и средств Управления КЧС в ГБАО к зимнему периоду, проведения мероприятий по укреплению берегов и готовности к весенним паводкам, сообщает пресс-секретарь КЧС Умеда Юсупова.

В этот же день филиалом Агентства Ага Хана по Хабитату (AKAH) Управлению Комитета в ГБАО были переданы две автомашины "Нива".

Автотранспорт предназначен для отделов КЧС в Шугнанском и Мургабском районах ГБАО и послужит улучшению технической базы данных отделов. Помощь была оказана в рамках проекта «ДИПЕКО-10».

Глава Комитета, поблагодарив международных партнеров за оказанную поддержку, отметил, что сотрудничество между КЧС и международным сообществом, прежде всего, направлена на скорейшее оказание помощи пострадавшему населению.

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