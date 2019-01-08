Самой пунктуальной авиакомпанией в 2018 году стала панамская Copa Airlines, а меньше всего задержек и отмены рейсов было зафиксировано в аэропорту Токио «Ханэда», следует из отчета аналитической фирмы OAG Aviation Worldwide, сообщает The Bell.
Из российских авиаперевозчиков отличилась компания S7 – она вошла в рейтинг самых пунктуальных магистральных авиалиний и самых пунктуальных авиакомпаний в Европе. А московский «Шереметьево» стал самым пунктуальным аэропортом с вместимостью от 20 до 30 млн вылетающих пассажиров.
Отчет «Лига пунктуальности-2019» подготовлен на основе 58 млн данных по авиакомпаниям и аэропортам за 2018 год.
Пунктуальными эксперты считали те авиакомпании и аэропорты, которые работали с максимальной задержкой в 15 минут. В учет принимались и отмены рейсов.
В рейтинг попали только те авиакомпании и аэропорты, по которым у аналитиков из OAG было более 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов.
Чартерные и непассажирские перевозки в докладе не учитывались.
В топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний вошли:
Copa Airlines (Панама)
АirBaltic (Латвия)
Hong Kong Airlines (Китай)
Hawaiian Airlines (США)
Bangkok Airways (Таиланд)
Qantas Airways (Австралия)
LATAM Airlines (Чили)
Azul (Бразилия)
Qatar Airways (Катар)
КLM (Нидерланды)
Топ-10 самых пунктуальных из крупнейших аэропортов мира (вместимость – более 30 млн вылетающих пассажиров):
Аэропорт Токио «Ханеда» (Япония)
Аэропорт Атланты (США)
«Чанги» (Сингапур)
Аэропорт Денвера (США)
Аэропорт Лос-Анджелеса (США)
Аэропорт Мадрида (Испания)
«Даллас/Форт-Уэрт» (США)
Аэропорт Амстердама (Нидерланды)
Аэропорт Бангкока (Таиланд)
Аэропорт Чикаго «О’Хара» (США)
Помимо общих, аналитики также составили несколько рейтингов пунктуальности по отдельным категориям авиакомпаний (международные, магистральные, лоукостеры и региональные), а также по разным видам аэропортов (малые, средние, крупные и главные).
Авиакомпания S7 заняла 18-ю строчку в списке самых пунктуальных магистральных авиалиний и 6-ю – в рейтинге самых пунктуальных авиалиний Европы.
Московский аэропорт «Шереметьево» занял первую строчку в списке самых пунктуальных главных аэропортов (вместимость – 20-30 млн вылетающих пассажиров).
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