Осадки, выпавшие за последние сутки, стали причиной камнепадов на 282 километре автотрассы Душанбе-Куляб-Хорог: все они произошли в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области.

Для проведения очистительных работ дорога временно закрыта.

Для расчистки завалов привлечены 4 единицы специальной техники министерства транспорта, а также задействован спасательный отряд быстрого реагирования Кулябской зоны районов Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана по Хатлонской области, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи

"В трех местах вышеназванного участка дороги сошли камнепады и оползни, самый большой камнепад составляет длиной почти 100 метров, на дорогу сошли порядка 2 тыс. кубометров камней и земли", - отметила Юсупова.

По ее словам, местные дорожники и сотрудники КЧС прилагают все усилия по очистке дороги от завалов и восстановления движении автотранспорта по трассе.

КЧС также просит население быть предельно осторожными, так как остается вероятность сходов камнепада на горных участках дорог в республике.

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