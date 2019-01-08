23-летний мигрант из Узбекистана Алан Абдуллаев спас восемь человек из-под обломков жилого дома в Магнитогорске еще до приезда спасателей МЧС России. Российские СМИ пишут об Алане, называя его «настоящим героем».



23-летний узбекистанец Алан Абдуллаев, работающий на стройке в Магнитогорске, рано утром 31 декабря, собираясь на молитву, услышал взрыв, после чего поспешил на помощь людям, пишет Life.ru.

Еще до приезда спасателей МЧС молодому парню удалось спасти восьми жильцов обрушившегося жилого дома в Магнитогорске.

«Собрался молитву читать. Услышал взрыв. Сразу переоделся. Там стояли люди – никто не подходил. Снял оттуда женщину с ребенком, наверное с матерью. Потом поднялся. Где-то минут через 20-25 пришли МЧСники. Ждал одного там, имя Женя. С Женей поднялись туда, где пожар был. Обнаружили бабушку живую, ее тоже оттуда вытаскивали. Как они пришли, я им показал, где там еще находятся люди, которые могут быть под завалами», – рассказал корреспонденту интернет-издания молодой узбекистанец.

Алан Абдуллаев работает на стройке в Магнитогорске. Кроме того, парень занимается боевыми искусствами.

Напомним, утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. При обрушении подъезда, которое, предположительно, произошло из-за взрыва бытового газа, в целом погибли 39 человек.

При трагедии погибли четверо граждан Таджикистана - Раджабмо Исоева и ее трое детей. Сегодня они были преданы земле на малой родине - в кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области.

Отец семейства – Шухрат Улфатов был спасен в первые часы после трагедии, сейчас он находится в бессознательном состоянии, и о том, что произошло с его семьей, он еще не знает.

Тела Раджабмо и троих ее детей были обнаружены под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске спустя три дня после трагедии.

В первые часы после обрушения были спасены 18 человек. Был среди них и 10-месячный Ваня Фокин. По словам спасателей, ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. М ать и старший брат мальчика спаслись в первые часы после катастрофы.

Ваню нашли днем 1 января - через 30 часов после обрушения подъезда (ночью температура воздуха опускалась до минус 27 градусов). Его состояние было крайне тяжелым: у малыша были серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Сегодня, 7 января, Ваня пришел в сознание. Как пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову, во время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии состояние ребенка существенно улучшилось. "Активно реагирует, общается с мамой, — сказала Скворцова. - У мальчика появился голос; это означает, что осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких нет".

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