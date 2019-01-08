В Таджикистане завтра, по заверению синоптиков, ожидается неустойчивая погода, пройдут ливни и снегопады.

Особенно сильными будут осадки в горных и предгорных районах южного Таджикистана: на севере, в Согде, погода будет более щадящая.

В период с 8-10 января на южных склонах Гиссарского хребта и западных районов ГБАО возможен сход снежных лавин, сообщается на сайте Агентства по гидрометеорологии РТ.

Синоптики предупреждают, что на горных дорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.

«8 и 9 января в связи с выпадением сильных осадков на автомагистрали Душанбе-Худжанд ожидается снежный накат, гололедица и снежные заносы», - отмечается в предупреждении.

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